普京：特朗普想利用扎波羅熱核電站　展開加密貨幣「挖礦」業務

在加密貨幣行業混得「風生水起」的特朗普家族，盯上了歐洲最大核電站？



據俄羅斯《生意人報》12月27日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）當天在與商界領袖會面時表示，美國有意利用其在扎波羅熱核電站的擬議持股，開展加密貨幣「挖礦」業務。

2025年12月26日，俄羅斯莫斯科，圖為普京主持軍備生產會議。（Reuters）

扎波羅熱核電站是歐洲最大核電站之一，發電能力最高可達6吉瓦，經濟潛力巨大。2022年2月烏克蘭危機全面升級後，俄方控制了扎波羅熱核電站。此後，扎波羅熱核電站多次遭到炮擊或無人機攻擊，引發國際社會對核電站安全的擔憂。

普京表示，在正在進行的美俄談判中，美方特使已表達了與俄方共享核電站控制權的意願，並計劃將美方持股用於加密貨幣「挖礦」。這裏的「挖礦」意指利用核電站產生的電力，運行大量高性能計算機，通過計算區塊鏈算法來獲取加密貨幣作為收益。

普京還表示，俄方同樣在考量美方提出的一項提議，即讓該核電站重新向烏克蘭供應電力。

2025年7月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署「天才法案」前發表演說。該法案將為穩定幣加密貨幣制定監管框架，並擴大對該行業的監督。（Reuters）

值得一提的是，特朗普家族帶頭用加密貨幣撈錢可謂公開的秘密。今年6月，特朗普（Donald Trump，又譯川普）提交的第二總統任期首份財務報告顯示，他從自己與兒子們共同創立的加密貨幣公司在去年的代幣銷售中賺取了5770萬美元（約合4.5億港元）。

此前公開數據顯示，特朗普家族已涉足非同質化代幣（NFT）、比特幣（Bitcoin）「挖礦」、發布個人加密貨幣等業務，並通過這些項目獲得近10億美元賬面收益。

在上任之初的一次白宮記者會上，特朗普並未直接否認「發幣賺取數十億美元」的說法，還說這些錢對科技富豪來說都是小錢。

俄羅斯國家原子能集團公司（Rosatom）首席執行官利哈喬夫25日說，該公司沒有直接參與和美國的談判，而是通過國際原子能機構和外國夥伴等間接渠道接收到訊息。他透露，已準備好在扎波羅熱核電站向大型能源用戶供電等問題上開展國際合作。

2023年6月15日，俄羅斯控制的烏克蘭扎波羅熱的埃涅爾戈達爾（Enerhodar, Zaporizhzhia）地區郊外，在國際原子能機構專家團抵達扎波羅熱核電廠後，一名俄羅斯軍人在附近的檢查站站崗。（Reuters）

利哈喬夫說，未來扎波羅熱核電站的部分電力可能會輸送到烏克蘭，但具體輸送量需協商確定。他還說，只有俄運營機構能夠對扎波羅熱核電站的安全與運行工作負責。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）25日向記者透露，在俄方特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）近期從邁阿密返回後，俄羅斯正針對最新一輪穿梭外交中美方的提議展開分析。

此前一天，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）公布了烏克蘭版本的20點和平計劃草案。澤連斯基表示，美國曾提議由美烏俄三方共同控制核電站及其收益，但烏方無法接受與俄方進行能源交易。在新方案中，核電站將作為烏克蘭與美國的合資項目運行。

《紐約時報》直言，這一提議恐難被俄方接受。俄羅斯堅持要全面接管頓涅茨克地區，並明確排除了將核電站交由烏克蘭控制的可能性。

澤連斯基還在和平計劃草案中提出，可在核電站周邊設立一個自由經濟區。

2025年12月25日，圖為澤連斯基在社交平台發文配圖，稱自己與美國團隊通話討論推動俄烏和平。（X@ZelenskyyUa）

不過他表示，烏克蘭和美國就如何管理和運營扎波羅熱核電站事宜未能達成一致。

在和平計劃中，澤連斯基還要求美國、北約及歐洲締約國將向烏克蘭提供類似北約第五條集體防禦條款的安全保障；要求俄方作出領土讓步，同時呼籲烏克蘭在和平時期維持一支80萬人規模的軍隊。

俄方則堅稱，烏克蘭及其西歐支持者蓄意破壞美國推動的和平努力，他們提出的條款對俄羅斯而言完全不具備實施的可能。

俄羅斯高級談判代表、克里姆林宮外交政策顧問尤里·烏沙科夫本周早些時候表示，烏方及其支持者試圖加入的條款「既沒有完善相關文件，也沒有增加達成長期和平的可能性」。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

