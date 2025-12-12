韓國「幣圈大亨」Do Kwon判監15年　Terra逾3千億崩盤案震驚全球

韓國加密貨幣界知名人士權道亨（Do Kwon）創辦的TerraUSD和Terra幣在2022年發生大崩盤事件，造成大量投資者虧損，估計達到400億美元（約3120億港元），權道亨事後被控欺詐相關罪名，美國法院12月11日裁定判監15年。



34歲的權道亨為加密貨幣界公鏈Terra兼開發商Terraform Labs的創辦人，他曾是入選福布斯（Forbes）「30歲以下精英榜」的90後兼幣界明星人物，Terra一度是加密貨幣界第二大公鏈，但於2022年5月「爆煲」，其加密幣Terra（LUNA）與「穩定幣」TerraUSD（UST）相繼暴挫，他被指誤導投資者。

2024年3月，警方在黑山（Montenegro）押送被捕的權道亨（Do Kwon）（REUTERS）

事件後權道亨「失蹤」，最後於2023年3月在歐洲巴爾幹半島國家黑山（Montenegro）被捕，及後引渡至美國。

權道亨在美國承認2項刑事罪名，包括1項電匯欺詐罪及1項串謀實施電匯、證券和大宗商品欺詐罪。

韓國「幣圈大亨」Do Kwon曾入選福布斯（Forbes）「30歲以下精英榜」，是幣界明星人物（Terra網站）

美國檢方建議判刑12年，美國法官Paul Engelmayer直言判12年是「過於寬大」，辯方要求僅判處5年監禁更是完全不可思議、不合理，「你的罪行導致人們真真切切損失400億美元（約3120億港元）真金白銀，而不是賬面上損失」，最終權道亨被判監禁15年。