沙特再襲也門分離主義組織　也門宣告「和平行動」：奪回軍事陣地

沙特阿拉伯1月2日再次空襲也門分離主義組織南方過渡委員會（STC）在也門哈德拉毛省的武裝力量，造成人員傷亡。由沙特支持的也門政府同日宣告發起「和平行動」（peaceful operation），以收復分離主義武裝佔領的軍事陣地。



分離主義組織南方過渡委員會尋求在也門南部地區自治，2025年12月把軍事行動升級，佔領也門哈德拉毛省與馬赫拉省。沙特阿拉伯支持也門政府，要求該分離主義組織結束軍事行動，並從佔領的省份撤軍，之後多次空襲該組織的軍事據點。

沙特支持的也門哈德拉毛省長汗巴什（Salem al-Khanbashi）表示，空襲的目標是襲擊「德拉瓦坦」部隊的武裝力量，「德拉瓦坦」部隊周五推進以接管軍事陣地時，遭到伏擊。

汗巴什還敦促哈德拉毛省居民不要干擾部隊行動。

也門自2014年起陷入內戰，胡塞武裝控制北部包括首都薩那在內的地區，迫使沙特支持的政府南遷至亞丁。STC是阿聯酋支持的也門南部分離主義組織，最初是沙特阿拉伯領導的聯軍成員，於2015年介入也門內戰對抗伊朗支持的胡塞武裝。但該委員會後來轉而反對由沙特支持的也門政府，並尋求南部地區自治，當中包括也門政府所在地亞丁。