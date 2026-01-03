瑞士酒吧大火　初步調查料火災由香檳瓶煙花棒引起

瑞士阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）一間有逾百人聚集慶祝新年的酒吧，於1月1日元旦凌晨爆炸起火。當局2日公布，死亡人數維持在40人，受傷人傷上升至119人，其中多人傷勢嚴重。檢方同日表示，目前種種跡像表明，裝在香檳瓶上的煙花棒燒著天花板的物料，繼而引發大火。



路透社及美媒報道，首席檢察官檢方皮尤（Beatrice Pilloud）表示：「就目前的情況來看，所有跡像都表明，火災是由裝在香檳瓶的煙火棒引起，這些煙火棒離天花板太近，迅速引發閃燃。」她補充指，這種推測很有可能是事實，但尚未得到完全證實。

2026年1月2日，瑞士首席檢察官皮尤（Beatrice Pilloud）就阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）一間酒吧元旦日爆炸起火一事出席記者會。 （Reuters）

她表示，涉事煙火棒與派對上常見的煙火棒類型相同，會向上噴射一串串火花，任何人都可以輕易在便利店買到。

倖存者分享火災發生前的照片及酒吧宣傳片中，均可看見裝上煙花棒的香檳酒瓶。

皮尤強調，他們將調查天花板上的材料是否符合相關安全規定，又指進一步調查將顯示是否有人需要因疏忽而承擔刑事責任。