瑞士酒吧大火40死　目擊者：有人舉煙花棒燒着天花板隔音棉｜有片

瑞士阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）一家有逾百人聚集慶祝新年的酒吧，1月1日元旦凌晨發生起火爆炸事件，警方指至少40人死亡，約115人受傷。有逃出火場的倖存者分享火災發生前的照片，圖中可見有人舉起裝有煙花棒的香檳酒瓶，瓶子距離天花板太近，導致其後燒着天花板上的木板和隔音棉。



網上傳出酒吧天花板起火的影片：

據澳洲媒體news.com.au報道，在慶祝元旦活動期間，位於知名滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮的Le Constellation酒吧突發大火。

火勢迅速蔓延，由於酒吧唯一的出口是一條「極其狹窄」的樓梯，顧客們只能拼命逃跑。

目擊者們講述了令人不安的回憶，其中包括人們「從頭到腳都在燃燒」。

一些目擊者憶述，在火災發生前，他們看到一些狂歡者，包括服務員，將煙花棒（又稱仙女棒）插在香檳酒瓶里高高舉起，極爲危險地靠近酒吧天花板的木板和隔音棉。

一名倖存者向法國電視台BFM發送的一張照片顯示，一名女子雙手各持一個酒瓶，坐在一名男子的肩膀上。

倖存者分享酒吧起火前的照片：

另一張照片則可見大批參與派對人士高舉插有煙花棒的香檳，當時天花板已經開始起火。

當地政府尚未正式確定火災原因。據信火災是從建築物的地下室開始的，隨後蔓延至屋頂，最終吞噬了整個空間。

瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin ）稱這是「瑞士經歷過的最嚴重的悲劇之一」。

網上傳出參與派對人士逃出起火酒吧的影片：

一間醫院的負責人表示，接受治療的患者大多在16歲至26歲之間。由於燒傷者人數眾多，官員表示瑞士燒傷病房的床位已用盡，部分患者將被轉送至鄰國醫院。