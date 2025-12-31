以色列將暫停逾20援助團體在加沙援助　各國警告災難級人道危機

以色列表示將暫停超過20多個在加沙地帶工作的人道組織的許可，包括無國界醫生（MSF）。以色列稱這些組織未遵守其新的登記規定，包括提交員工名單、資金及運作細節。



以色列離散事務部長卡克利（Amichai Chikli）稱，此舉是為「防止人道框架用於恐怖主義」。無國界醫生否認其員工與哈馬斯合作的指控，並表示該組織在加沙支持約20%的病床與三分之一的接生工作，以方的決定將帶來災難級影響。

包括英國、加拿大、法國、日本等十國發表聯合聲明，對加沙「災難級」人道狀況惡化表達嚴重關切，指出當地急需避難所、醫療與衛生支援，並呼籲以色列確保非政府組織能持續運作。

2025年12月25日，加沙地帶，圖為一名流離失所的巴勒斯坦人在難民營中點火取暖。（Getty）

以色列外交部則回應稱該聲明「虛假且不意外，刻意忽視解除哈馬斯武裝的核心要求」。

以色列3月改變援助團體登記程序。據以色列部門表示，未獲續期許可的組織須於2026年3月1日前關閉在以色列及東耶路撒冷的辦事處。

不續期援助組織執照的決定意味著他們在以色列及被佔領的東耶路撒冷辦公室將關閉，組織將無法派遣國際人員或援助進入加沙。