2026年展望｜加沙和平第二階段1月登場？　特朗普的上中下三策

年末在海湖莊園見過內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）之後，特朗普（Donald Trump）表明將會儘快落實包括哈馬斯去軍事化、和平理事會和國際穩定部隊成立、啟動重建等項目在內的加沙和平計劃「第二階段」。

1月15日公布「第二階段」？

雖然特朗普和內塔尼亞胡都沒有表明日程，但美國新聞網站Axios早前引述白宮消息指，特朗普計劃在2026年1月19至23日的達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）上召開第一次的加沙「和平理事會」（Board of Peace，特朗普為主席）會議。

換言之，和平理事會的構成，甚至是「國際穩定部隊」（ISF）的發布，也很可能要趕在世界經濟論壇之前。

在特、內海海湖莊園會晤之後，《今日以色列報》（Israel Hayom）報道稱特朗普已經告訴內塔尼亞胡他將在1月15日公布加沙「明日之後」計劃。若然屬實，此等「確切日期」的安排可能會發生在剩下來最後一個以色列人質屍體送回以色列之前，體現出特朗普「和平獎夢」的迫切，以及他對以色列「拖字訣」的漠視。

2025年12月29日，特朗普和內塔尼亞胡一同見記者。（Reuters）

《以色列時報》早前報道，負責監督加沙過渡和重建的「和平理事會」將會有至少六個國家參與，分別是埃及、卡塔爾、阿聯酋、英國、意大利和德國。不過，可能要在加沙境內實際面對哈馬斯，甚至是要主動按照聯合國安理會2803號決議般「用一切必需手段」（按：包括武力）解除哈馬斯武裝的「國際穩定部隊」卻是最大難題－－目前，並沒有任何國家公開表明願意派出武裝部隊參與。

到底特朗普的加沙和平計劃「第二階段」在2026年會否成功解救加沙人民於苦難，並為以巴長遠和平共存點明前路？還是會「形式大於實際」，讓特朗普在國際媒體的鎂光燈下威風一陣，然後就不了了之，甚至是在各方爭議之下失敗收場，引發戰火重燃？

戰爭與和平之間的苦難

和平計劃的第一階段自2025年10月10日生效以來，雖然取得部分成果，但停火局勢依然脆弱。

2025年12月25日，加沙地帶，圖為一名流離失所的巴勒斯坦人在難民營中點火取暖。（Getty）

局部撤軍之後，以色列目前控制加沙約53%的地區，位於所謂的「黃線」之後，該線為以色列控制區與哈馬斯控制區的分界線。

幾乎所有以色列人質都已獲釋——其中20人生還、28人罹難——作為交換，大約2,000名巴勒斯坦囚犯被釋放。然而，於2023年10月7日抵抗哈馬斯襲擊時死亡、屍體被帶走的以色列警員Ran Gvili的遺體則尚未被歸還。

自10月10日以來，以色列與哈馬斯依然持續互相指控對方違反停火協議。停火生效之後，以色列的空襲已造成超過400名加沙巴勒斯坦人死亡。以色列聲稱這些行動是對停火違規行為的回應，或是為了防止哈馬斯重建其軍事能力的行動。而哈馬斯已重新恢復其對加沙大片地區的首屈一指武力地位，似乎沒有放棄武裝的意願。

在人道問題上，聯合國支持的國際專家分析認為，糧食供應的問題有所改善，饑荒情勢已得緩減，但情況依然非常脆弱。而且冬天的暴風雨也造成水浸，對於住在簡陋帳篷中的加沙人民帶來嚴重影響，12月以來已經至少有17人因建築物倒塌而死、3名嬰兒失溫而亡。此等人道慘況也突顯出，加沙和平計劃的「第二階段」確實必需儘快展開。

加沙「黃線」所在：靠海處為哈馬斯控制區。（資料圖片）

而以色列在2026年新年開始之初撤銷包括「無國界醫生」（MSF）、挪威難民委員會（Norwegian Refugee Council）在內的37個國際非政府組織在加沙營運的許可，更加加重了建立加沙過渡性管治架構和啟動重建的迫切性。

「解除武裝」的僵局

和平計劃「第二階段」的最大阻礙，當然就是哈馬斯「解除武裝」的僵局。

哈馬斯的立場是拒絕完全解除武裝。哈馬斯武裝的新發言人Abu Ubaida（按：此為代號，與其被殺前任相同）12月29日表示：「我們的人民是在自衛，只要佔領持續，我們就不會放下武器。」 未來據報很可能正式當選哈馬斯政治領袖的哈亞（Khalil al-Hayya）也表明，該組織擁有武器是「國際法所保障的權利」。

前哈馬斯政治局主席邁沙阿勒（Khaled Meshaal）12月初曾建議以「武器凍結」取代完全解除武裝，稱「現在提出的是凍結或暫時存放武器……以作為防止加沙爆發任何軍事升級的保障」－－只有在結束以色列佔領並建立巴勒斯坦國的政治框架下，哈馬斯才會考慮永久解除武裝。

一名被指為哈馬斯武裝「卡桑旅」原發言人Abu Ubaida的蒙面人士，於以色列與哈瑪斯達成停火後發表演說。此為2025年1月19日發布的影片畫面截圖。（Reuters）

其他類似「解除武裝」的方案還包括哈馬斯只放棄飛彈、火箭等可以遠程攻擊以色列本土的重型武器，但保留槍支等輕武器作加沙內部自保和維持治安之用。

哈馬斯官員馬爾祖克（Mousa Abu Marzouk）也曾表明同意讓管理約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）派員管治加沙，強調加沙日後的安全部隊必需由巴勒斯坦人構成－－不同於特朗普方案提出的「國際穩定部隊」－－而巴勒斯坦自治政府則曾提出哈馬斯向自治政府交出武器。不過，哈馬斯和主導自治政府的法塔赫（Fatah）20年來爭權不斷，要哈馬斯欣然接受法塔赫重返加沙，似乎還是太過異想天開。

以色列的立場則是，在「第二階段」啟動前，哈馬斯必須完全解除武裝。內塔尼亞胡在12月30日接受霍士新聞台訪問時就表明，「解除武裝」意味着哈馬斯「將他們所有武器收繳並予以處置，同時拆除數百公里長的恐怖隧道」。 他估計在加沙約有2萬名哈馬斯武裝人員，擁有約6萬把步槍－－這些全部都要交出才算得上是「解除武裝」。

以色列亦多次表明，如果哈馬斯不自願解除武裝，以色列就有可能要再次使用武力迫使他們就範。

以色列軍方官員證實2025年12月13日在加沙城發動襲擊期間，擊斃了哈馬斯高級指揮官拉賽義德（Raed Saed），此人為2023年10月7日向以色列發動突襲的哈馬斯策劃者之一。（網絡圖片）

在海湖莊園見過內塔尼亞胡之後，特朗普似乎也站到了內塔尼亞胡的立場。他並沒有將和平進程停滯不前的責任歸咎以色列，而是怪責哈馬斯不願交出武器。「我不擔心以色列正在做的任何事……他們遵守了計劃。」他警告，如果哈馬斯不交出武器，他們「將會付出地獄般的代價」，而包括以色列在內的國家將會掃清哈馬斯。

不過，從特朗普計劃1月啟動「第二階段」的時程來看，他並沒有接受以色列要哈馬斯首先解除武裝才推進「第二階段」的要求。

「國際穩定部隊」無人問津

根據《今日以色列報》的報道，特朗普和內塔尼亞胡同意了讓哈馬斯在兩個月內解除武器的限期。問題是，此等期限並沒有明確的執行機制。

從最樂觀的角度來看，由重建遲遲未能開展所造成的加沙人民苦難，將能說服哈馬斯同意主動放下武器－－畢竟目前的人道境況並不能長期持續。

加沙城遭暴雨侵襲並引發洪水，街頭變成一片澤國。圖為2025年12月12日，一批巴勒斯坦災民乘坐驢車在當地街上涉水而過。（Reuters）

可是，若然哈馬斯對於維持權力的渴求和對抗以色列的決心依然高達人道考慮的話，要哈馬斯放下武器，就訴諸武力威脅或武力使用。此中，當然之選是以色列國防軍（IDF）。重啟戰火，也能滿足內塔尼亞胡執政同盟極右官員長遠吞併加沙的主張。但特朗普顯然不想見到加沙戰火重啟，破壞其2026年再爭諾貝爾和平獎的大計，因此重啟戰火只是最後的選項。

更佳的做法，就是真的成立「國際穩定部隊」，由他們按照聯合國安理會2803號決議的授權，以包括武力在內的手段迫使哈馬斯交出武器。

根據《華爾街日報》的報道，美國已經向全球大大小小70個國家發出要求，要他們為國際穩定部隊作出軍力和金錢上面的貢獻。美國官員希望能在2026年初組成一支5,000人的部隊，並在2026年底將人數提高至1萬人。

問題是，至今並沒有任何國家公開表明願意出兵。12月中由美國中央司令部在卡塔爾主持的相關多國會議，也未能就國際維和部隊的組成及其任務綱領達成共識。

巴勒斯坦人在2025年12月31日新年前夕於加沙城的海濱步行。（Reuters）

印尼據報願意派出2萬兵力，但並非用於解除哈馬斯武裝的國際穩定部隊，而只作衛生、建築相關任務之用。由親近美國共和黨的極右政黨執政的意大利在聖誕節前也表明願意派兵支持加沙重建和過渡的工作，但其規模成疑，而且也沒有提到解除哈馬斯武裝的問題。

大部分區內阿拉伯國家為了避免同哈馬斯發生衝突，也不願意出兵。就算出兵，最多也只會逗留在「黃線」以外的以色列控制區內。而且，由於哈馬斯明顯反對非巴勒斯坦的國際部隊「佔領」加沙，最多只願接受在加沙與以色列邊境地帶存在國際維持和平部隊，各國為免自身軍人變成哈馬斯潛在攻擊的對象，對於出兵也是「可免則免」。

唯一較樂於出兵的似乎是土耳其。

土耳其與以色列的地緣政治衝突

經過敘利亞變天之後，土耳其和以色列的地緣政治衝突進一步加劇。土耳其在加沙戰爭的問題上，也是最早向以色列實施貿易制裁的國家之一，而且土耳其向來也收容哈馬斯的政治領袖層在其國內活動。隨着伊朗「抵抗軸心」勢力減弱，土耳其就有乘勢擴大其區內影響力的空間。

如果土耳其的軍隊真的成為了加沙「國際穩定部隊」的主力，以色列自然會感到極大不安，更將質疑土耳其部隊會暗中放過哈馬斯，甚至阻礙以色列軍隊在加沙及其周邊的行動。

2025年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）和土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在美國華盛頓特區白宮會晤時握手。（Reuters）

內塔尼亞胡12月底到訪海湖莊園會見特朗普的一大目標，就是要將土耳其排除在外。

可是，特朗普卻透過公開表態，試圖強迫內塔尼亞胡默許土耳其的參與。在29日的記者會上，有記者提到土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）曾將內塔尼亞胡比作希特拉、以色列比為納粹，問特朗普如何化解土、以衝突，特朗普此時就在內塔尼亞胡面前聲明：「我非常了解埃爾多安總統……他是我的一位非常要好的朋友……我尊重他，Bibi（按內塔尼亞胡）也尊重他，他們之間不會有問題。」

特朗普早前更提過他正在考慮向土耳其出售F-35戰機，此舉將挑戰到以色列在區內的絕對空中優勢地位。

雖然如此，如今在加沙最強大的武力依然是以色列國防軍，只要以色列堅決反對土耳其參與到底，土耳其出兵的可能性依然甚低。

可是，在哈馬斯解除武裝僵局無改的背景之下，除非特朗普容許以軍再次開戰，否則哈馬斯解除武裝似乎無從談起。

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）

重建的前提並未出現

當然，美國和以色列曾經有過先在以色列控制的加沙地區啟動重建工作的提案，而以色列方面也確實在南部拉法（Rafah）一帶開始清除瓦礫。問題是，此舉引來區內國家嚴重反對，認為這將會實際上變成以色列對於加沙部份地區的吞併，而且加沙民眾是否願意搬進以色列控制區也是一個疑問。同時，由於以色列很可能要對願意搬進其控制區的加沙民眾進行背後審查和篩選，這更將確立以色列對於加沙過半土地的管治地位。

因此，此等提案暫時未見明顯進展。特朗普也強調哈馬斯解除武裝的優先性。

除此之外，誰會願意為重建出錢也是一大問題。聯合國估計，加沙重建需要高達700億美元的經費。

大家都預計，錢將會由區內一眾阿拉伯國家提供。由埃及主導的阿拉伯聯盟方案就曾提出總值530億美元的加沙重建方案，分三階段進行：首六個月人道救援約30億美元，其後三年基建與住房約200億美元，最後兩年半則以300億美元完成基建、住房與工業區建設。

問題是，在沒有戰爭不會再爆發的保證之下，阿拉伯國家都不願出資。

卡塔爾首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）說，持續近兩個月的加沙地帶停火協定只有在以色列軍隊根據美國和聯合國支援的和平計劃撤出巴勒斯坦領土後才能真正生效。（Reuters）

卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）12月底就表明：「我們不會替別人破壞的東西開支票……是以色列把這片土地夷為平地的。」

除非加沙能夠達成一個長治久安的願景，否則大規模的重建就無從談起。

「求其上，得其中」？

對於加沙和平計劃2026年的前景，特朗普有上、中、下三策。

上策，當然是各方能夠達成一個意料之外的妥協。例如哈馬斯願意交出飛彈、火箭等重武器，並在阿拉伯國家派兵監督之下「封存」他們的步槍等輕武器，又或者向巴勒斯坦自治政府放出武器，而交出武器後的哈馬斯人員可加入由巴勒斯坦自治政府領袖的加沙過渡管治架構。

這需要哈馬斯願意解除武器，換取特朗普和以色列同意加沙主要由巴勒斯坦人管治。而阿拉伯國家也必需願意更主動的參與加沙維和工作。以色列亦需接受巴勒斯坦自治政府作為國際承認的巴勒斯坦管治機構，並且按照哈馬斯解除武裝的進度繼續撤出加沙土地。

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面。（Reuters）

中策，也是最有可能發生的，就是「象徵性的進展」。特朗普可能高調宣布加沙停火進入第二階段，成立「和平理事會」，並在瑞士達沃斯的世界經濟論壇大埸面上首次開會。同時，在以色列控制區內，局部重建工作也開始展開。部份國家提供一定人力加入「國際穩定部隊」，但後者的任務不明確，沒有真正強求哈馬斯解除武裝。

可是，這樣的話，加沙的實際處境跟今天幾乎完全一樣。民眾在糧食供應方面得到一定程度的滿足，但長期不得安置，衛生、醫療、各式公共服務嚴重缺乏。而以色列軍隊和哈馬斯也持續進行低烈度的武力衝突。

下策，則是內塔尼亞胡在2026年國內大選迫近的情況下決意重啟戰爭，而特朗普眼見加沙難局無解，也可能配合或默許以色列重新執行「消滅哈馬斯」任務。美、以雙方都公開將和平進程失敗的責任全部推在哈馬斯身上。

圖為2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在埃及出席加沙和平峰會，包括埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）等各國領導人合照。（Reuters）

《孫子兵法》中的上中下三策是說：「求其上，得其中；求其中，得其下；求其下，必敗。」

特朗普的加沙和平計劃對於哈馬斯解除武裝、加沙未來經濟發展、巴勒斯坦自治政府的改革，以至巴勒斯坦人的民族自決權，都有非常「理想主義」的描述。這可算是「求其上」。不過，按此邏輯來看，2026年的加沙和平進程很可能只會是「得其中」，讓特朗普暫時得到一些公關勝利，實際上卻沒有改善加沙人民在戰爭與和平邊緣受難的慘況。