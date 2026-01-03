沙特也門分離主義組織交火升級　組織發憲法宣言稱將管理南部地區

也門局勢繼續升級。也門政府在沙特阿拉伯戰鬥機支持下，在東部哈德拉毛省對南方過渡委員會發起軍事行動，雙方在多地激烈交火。委員會隨後宣布啟動兩年過渡期，並發表「憲法宣言」。



也門總統領導委員會主席阿里米周五（1月2日）任命哈德拉毛省（Hadramout）省長漢巴希（Salem al-Khanbashi）為「國家之盾」部隊總指揮。漢巴希隨後在國家電視台宣布，也門政府在省內對委員會發起軍事行動。

2026年1月2日，沙特阿拉伯空襲也門賽雲地區的南方過渡委員會（STC）陣地。（Reuters）

新華社引述漢巴希說，行動旨在收復哈德拉毛省軍事設施，維護安全與穩定。他強調，這是「和平行動」，不應視為「戰爭」或試圖升級局勢，應視為一項「預防性安全措施」。他說，此前多次嘗試通過對話緩和緊張局勢，但均告失敗。

哈德拉毛省與沙特接壤。也門政府一名官員告訴新華社記者，有數百輛「國家之盾」部隊車從沙特邊境附近出發，參加行動。

交火首先發生在戰略要地哈沙地區，這是南方過渡委員會旗下武裝37旅的總部所在地，也是連接哈德拉毛省主要城市和地區的公路樞紐。一名駐紮在該省的委員會軍事人員告訴記者，37旅基地遭到沙特戰機空襲，有人員傷亡。晚些時候，也門政府和哈德拉毛省消息人士告訴記者，政府軍已控制哈沙地區。

戰鬥機隨後對位於哈德拉毛省第二大城市賽文的委員會第一軍區總部發動多次猛烈空襲。隸屬委員會的衛星頻道AIC報道，空襲擊中賽文機場附近一棟居民樓，造成一家七口死亡。

南方過渡委員會領導人祖貝迪隨後發表聲明，宣布啟動為期兩年的過渡期，稱在此期間，這一地方勢力將管理也門南部地區，之後舉行關於南部「獨立」的公民投票。委員會隨後發布關於建立所謂「南阿拉伯國」的「憲法宣言」，宣稱宣言將於2028年1月2日生效，若其呼籲得不到回應、或也門南部遭受軍事打擊，宣言將提前生效。

南方過渡委員會成立於2017年，尋求恢復也門南北統一之前的邊界，在南部建立所謂「南阿拉伯國」。1990年5月，阿拉伯也門共和國、即北也門與也門民主人民共和國、即南也門宣布統一，成立也門共和國。

2025年12月26日，也門南方過渡委員會（STC）表示，其位於也門東南部哈德拉毛省的軍事據點遭到沙特阿拉伯空襲。（X/ @AfriMEOSINT）

南方過渡委員會儘管2022年加入沙特主導的多國聯軍，打擊胡塞武裝，且加入也門政府行政機構總統領導委員會，但仍然堅持要求實現南部「主權」。這導致其與也門政府在權力分配和資源控制問題上屢次衝突。近期，其武裝在哈德拉毛省、邁赫拉省（Mahra）等地對也門政府的部隊發起軍事行動。支持也門政府的沙特和支持南方過渡委員會的阿聯酋分別介入，各執一詞。

阿聯酋武裝部隊人員撤離也門

阿拉伯聯合酋長國國防部周五發布聲明說，阿聯酋武裝部隊人員已全部撤離也門。聲明說，此舉是執行阿聯酋領導層關於結束該國在也門反恐行動的決定。

12月30日，也門總統領導委員會主席阿里米要求所有阿聯酋軍隊及其人員、南方過渡委員會部隊在24小時內撤離也門。也門政府12月31日宣布，阿聯酋軍隊當天開始從也門撤離。

阿聯酋國防部12月30日發表聲明說，自2015年起，阿方作為沙特主導的阿拉伯聯軍成員之一，參與在也門的行動。完成既定任務後，阿方已於2019年撤離武裝部隊，僅保留反恐人員。鑑於近期事態發展，阿聯酋決定結束在也門境內的反恐任務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

