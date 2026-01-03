特朗普被指下令空襲委內瑞拉　一文回顧美國與委內瑞拉交惡經過

路透社1月3日報道，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）凌晨時分傳出巨響，當地發生至少7次爆炸，並可聽到低空飛行的飛機聲。美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令對委內瑞拉境內目標發動空襲，包括軍事設施。過去數月，美軍不斷在加勒比地區集結，似乎一直為在區內進行軍事行動做準備。



美國與委內瑞拉局勢自2025年9月不斷惡化

緊張局勢最早於2025年9月開始升級，特朗普在沒有提供具體證據的情況下，指控委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）是販毒案集團「太陽集團」（Cartel de los Soles）的幕後主腦。

據《美國廣播公司》（ABC News）報道，自2025年9月以來，美國在加勒比海和東太平洋地區針對涉嫌販毒分子的軍事行動中，進行了至少34次空襲行動，造成至少115人死亡。

特朗普一直聲稱販毒集團對美國的「國家安全、外交政策和重大利益」構成威脅。

美國南方司令部表示，美軍12月31日在已知販毒路線上打擊2艘運毒船，造成共5人喪生。（X/ @Southcom）

美國政府並未公布任何具體證據來支持其有關船上遇難者是「毒品恐怖分子」的講法。

馬杜羅則指責特朗普試圖推翻委內瑞拉政權，並「捏造了一場針對委內瑞拉的永無止境的戰爭」。他否認與非法毒品交易有任何關聯。

馬杜羅還聲稱，美國對船隻的攻擊是非法的，等同於謀殺，是侵略行為。

美軍戰艦過去數月不斷在區內集結

2025年11月，美國「格雷夫利號」導彈驅逐艦（USS Gravely）停靠在千里達和多巴哥（Republic of Trinidad and Tobago）首都，距離委內瑞拉海岸僅40公里，此舉加劇了緊張局勢。

委內瑞拉政府大力譴責這次到訪，並稱這是來自千里達和多巴哥及美國的挑釁行為。

此外，全球最大軍艦，福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）亦前往加勒比海，此舉被許多人解讀為一次軍事力量的展示。

2025年9月12日，挪威奧斯陸，世上最大的航空母艦，美國海軍「福特號」航母（USS Gerald R. Ford）前往挪威奧斯陸港進行訪問。（Reuters）

其他軍艦、F-35戰鬥機、新一批部隊和武器裝備陸續進入該地區，這是代號為「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）的一部分。

福特號抵達後，一些專家指出，它並不適合打擊販毒集團，但可以作為有效的震攝工具，迫使馬杜羅下台。

美國在委內瑞拉海域扣押油輪

2025年12月11日，美國採取了一項非同尋常的行動，在委內瑞拉海岸附近扣押了一艘油輪。

司法部長邦迪（Pam Bondi）事後發布了一段影片，透露聯邦調查局、國土安全部、海岸防衛隊和國防部均參與了這次行動。

她表示，美軍「執行了一項扣押令，扣押了一艘用於從委內瑞拉和伊朗運輸受制裁石油的原油油輪」。

委內瑞拉政府指責美國「公然盜竊」，並將此次扣押行動描述為「國際海盜行為」。

特朗普聲稱委內瑞拉空域應完全關閉

在福特號航空母艦抵達委內瑞拉數日后，美國聯邦航空管理局（FAA）發出警告，稱飛越委內瑞拉上空存在「潛在危險情況」。

該警告導致三家國際航空公司取消了從委內瑞拉起飛的航班，隨後，馬杜羅總統吊銷了六家主要航空公司的營運權。

2025年12月17日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮外交接待室向全國發表演說。（Reuters）

局勢進一步升級，特朗普在11月30日表示，委內瑞拉「上空及週邊」空域應「完全」關閉。

下一步可能性

英國《天空新聞》（Sky News）採訪了皇家聯合軍種研究所（RUSI）拉丁美洲安全問題專家Carlos Solar博士。

Carlos Solar表示：「美國在委內瑞拉週邊地區採取的軍事部署規模似乎與打擊毒品走私的任務「不成比例」。如此大規模的軍事集結只能說明其背後存在某種戰略軍事目標。」

當被問及接下來可能發生的事情時，Carlos Solar指出：「一種可能是，特朗普授權對委內瑞拉境內與毒品走私活動有關的地區進行一系列遠程精準打擊，最終迫使馬杜羅採取對等行動回應。

2025年8月1日，美國馬里蘭州（Maryland），總統特朗普（Donald Trump，左）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往新澤西。（Reuters）2025年7月5日，委內瑞拉加拉加斯，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）在慶祝委內瑞拉獨立214週年的軍事閱兵慶典上發表講話。（Getty）

Carlos Solar提到：「我們在2025年就看到這種情況，當時美國襲擊了伊朗的核設施，德黑蘭其後向駐卡塔爾的美軍基地發動襲擊報復。如果美國決定採取更強硬的行動，摧毀委內瑞拉軍隊的所有關鍵軍事目標，那麼美國就可以迫使馬杜羅投降並立即離開該國。」

Carlos Solar認為：「這將是在不造成更大國家動蕩的情況下，對委內瑞拉造成的破壞最小的方案。」