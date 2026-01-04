瑞士酒吧大火｜檢方：將循誤殺等罪名 對酒吧老闆展開調查
撰文：劉耀洋
出版：更新：
瑞士滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）跨年夜發生爆炸起火，造成多人死傷。檢方1月3日表示，他們將循誤殺等罪名，對經營該酒吧、來自法國的夫婦展開調查。
路透社及英國《衛報》3日報道，瑞士瓦萊邦檢察官辦公室當日發聲明，他們已對酒吧老闆傑克·莫雷蒂（Jacques Moretti）和謝茜嘉·莫雷蒂（Jessica Moretti）展開調查，他們被控誤殺、過失致他人身體受傷和過失失火。
酒吧老闆此前表示，其酒吧完全遵守所有安全規定，過去10年曾接受過三次安全檢查。
瓦萊邦安全官員甘塞爾（Stéphane Ganzer）受訪時稱，可能是現場材料問題，也可能是現場組織工作出現問題，才會造成如此嚴重的火災。他斷言：「某些環節肯定出了問題或有人為錯誤......我對此深信不疑。」
官員表示，他們還將檢查該場所的其他安全措施，包括滅火器和疏散路線。如果發現任何刑事責任，或會正式提起訴訟。
檢方此前稱，初步調查顯示安裝在香檳瓶上的煙火棒離天花板太近，燒着上方的物料，導致了這場致命火災。
