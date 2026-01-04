委內瑞拉變天｜美國民主黨批誤導：特朗普政府堅稱無意政權更迭

美國國會民主黨議員周六（1月3日）說，特朗普政府的高級官員在最近關於委內瑞拉計劃的簡報會上堅稱沒有計劃在加拉加斯進行政權更迭，這誤導了他們。



路透社報道，紐約州參議員、參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說，他在三次機密簡報會上被告知，政府沒有尋求政權更迭，也沒有計劃在委內瑞拉採取軍事行動。

「他們向我保證他們沒有這樣做。顯然，他們沒有對美國人民坦誠相待。」

舒默說，截至星期六下午，他仍未收到簡報，並呼籲政府不僅要向國會和情報委員會的領導人通報情況，還要在下周初之前向所有議員通報情況。

「他們完全蒙蔽了所有人。」

2026年1月3日，美國總統特朗普與中央情報局長拉特克利夫（John Ratcliffe）等人坐在位於佛羅里達州的海湖莊園內，觀看美軍對委內瑞拉發動的軍事行動。 （Reuters）

在特朗普（Donald Trump，又譯川普）告訴記者他將暫時把委內瑞拉置於美國控制之下後，議員們表示希望獲得更多關於特朗普對委內瑞拉計劃的指導。

參議院軍事委員會首席民主黨議員、羅德島州參議員里德（Jack Reed）說：「對於這樣一項非同尋常的行動將如何運作，以及它將給美國人民帶來怎樣的代價，目前還沒有提出任何切實可行的方案。

「歷史已經無數次警示我們，如果我們妄想用武力統治另一個國家，將會付出慘痛的代價，包括人力、戰略和道德層面的代價。」

議員們說，在11月和12月由國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等官員舉行的簡報會上，他們被反復告知，政府沒有入侵委內瑞拉境內的計劃，而且政府的目標並非政權更迭。

參議院外交關係委員會首席民主黨議員、新罕布夏州參議員沙欣（Jeanne Shaheen）在一份聲明中說：「相反，本屆政府一再誤導美國人民及其民選代表。」

多名議員說，他們感覺自己被欺騙了。

圖為2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜羅扣上手銬，被一眾美國緝毒局人員押解到紐約。（X/@BNODesk）

維珍尼亞州民主黨眾議員拜爾（Don Beyer）說：「本屆政府向國會撒謊，發動了一場非法戰爭，目的是為了政權更迭和石油。」

特朗普周六說，由於擔心他的計畫會洩露，國會並未被充分告知相關資訊。「國會確實有洩密的傾向。」

大多數共和黨人讚揚了特朗普的行動，並拒絕討論機密簡報的內容。

參議院共和黨多數黨領袖、南達科他州參議員圖恩（John Thune）說：「特朗普總統採取果斷行動，通過執行司法部簽發的有效逮捕令，打破了不可接受的現狀並逮捕了馬杜羅，這是將他繩之以法的重要第一步。」

