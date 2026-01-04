委內瑞拉變天｜36年前的今天：美軍入侵巴拿馬　擒領袖諾列加

2026年1月3日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對委內瑞拉採取軍事行動，三小時内成功擒獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）並將其押送至美國。36年前的同一日，同樣的行動在美洲國家巴拿馬上演，巴拿馬領導人諾列加（Manuel Antonio Noriega）被移交美國。



36年前，美軍做了甚麽事？

1990年1月3日，巴拿馬實際統治者諾列加，在美軍入侵後向美軍投降，隨後被押解至美國接受審判。這兩次事件成為美國對拉丁美洲干預的標誌性時刻。

諾列加權傾一時，最終在美軍入侵巴拿馬後淪為階下囚。圖右為他1989年10月在巴拿馬城出席記者會時的情形。圖左為他1990年1月4日拍的檔案照。（REUTERS/Alberto Lowe/File Photo ）

諾列加曾是美國中情局（CIA）綫人，曾協助美國在拉丁美洲的利益。但後因巴拿馬運河控制權等問題與美產生分歧。1980年，諾列加因要求獨立及被指控收賄讓毒品進入美國。

1989年12月20日，時任美國總統老布殊（George H.W. Bush）以「保護美國僑民」和「打擊毒品走私」為由，派遣近2.5萬名美軍入侵巴拿馬，發動代號「正義事業」的軍事行動。經過15天追捕，諾列加於1990年1月3日投降。並於1992年在美遭定罪後引渡回巴拿馬，最終在2017年病逝。

時任美國總統老布殊發起代號「正義事業」的軍事行動，最終在1990年1月3日拘捕巴拿馬領袖諾列加。圖為1990年1月4日，巴拿馬大批民眾上街慶祝諾列加落網。（Getty Images）

36年後，特朗普政府以近乎相同的理由——指控馬杜羅參與「毒品恐怖主義」——對委內瑞拉發動軍事行動，並再次成功抓捕其領導人。

美國參議院一個小組委員會指出，在諾列加治下，巴拿馬是半球內首個毒臬政權。圖為諾列加（右）獲得他的新任總統朋友帕爾馬（Manuel Solis Palma）提名時，在多達2000人出席的集會上表現興奮。帕爾馬被稱為巴拿馬的傀儡總統，實際半權的是諾列加。（REUTERS/Beth Cruz/File Photo）

這兩次間隔36年的入侵會給地緣政治關係帶來何種影響？

巴拿馬入侵戰造成數千巴拿馬人傷亡，大量平民流離失所，城市基礎設施遭受嚴重破壞。諾列加被押往美國受審，開創了美國逮捕他國領導人並在本土審判的先例。他於1992年被美國法院判處40年監禁，後減刑至17年。

圖為2026年1月3日，美國總統特朗普在海湖莊園與防長赫格塞思、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）等官員收看美軍拘捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動。（@realDonaldTrump/Handout via REUTERS）

此次委內瑞拉事件同樣可能加劇地區動盪。多個拉丁美洲國家，包括墨西哥、哥倫比亞和古巴，已譴責美國行動破壞區域穩定。這些干預行為不僅影響目標國家的政治穩定，還可能引發難民潮和人道主義危機。

從國際法角度，美國這兩次行動都涉嫌違反《聯合國憲章》中關於禁止使用武力和尊重國家主權的基本原則。然而，美國通過將目標領導人定性為「罪犯」而非合法元首，試圖為其行動提供合法性。