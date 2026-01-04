委內瑞拉｜特朗普宣稱美國企業將進駐當地　修復設施開採石油

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月3日表示，在美軍發動突襲並抓獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，美國將開啟該國龐大石油儲備的大門，此舉或重塑全球能源市場。



綜合美國國家廣播公司（NBC）與《華爾街日報》報道，特朗普在公開演講中表示，美國將讓國內大型石油公司、全球最大的石油公司，投入數十億美元，修復委內瑞拉嚴重破損的基礎設施，並開始為國家「賺錢」。

特朗普指控馬杜羅的社會主義政權竊取了由美國建立的石油工業，美國將暫時參與管理。其對委內瑞拉實施的「石油禁運」仍「全面有效」，未來或向其他國家出售石油。他亦似乎不點名中國，指如果其他國家對石油有興趣，就可以向對方出售石油產品。報道指，中國是委內瑞拉石油的主要出口國。

2025年12月13日，雪佛龍（Chevron）租用的油輪Ionic Anax在裝載出口貨物後，出現在委內瑞拉馬拉開波湖的Bajo Grande港口附近。（Reuters）

華爾街日報提到，然而該設想面臨巨大挑戰。目前僅有雪佛龍（Chevron）一家美國主要石油公司在當地營運。委內瑞拉雖擁有全球最大的已探明石油儲量，約3,000億桶，但其石油產業因多年管理不善、貪腐及美國制裁而嚴重衰敗。美國能源資訊署（EIA）估計，僅為恢復基礎產能就可能需要投資超過80億美元（627億港元）及數年時間。

NBC報道指，特朗普長期以來視石油為戰利品。特朗普於2016年總統論壇上提到伊拉克戰爭時說，「伊拉克並沒有勝利者」，美國的目的在於「拿油」。