委內瑞拉變天｜聯合國關注　智利警告「明日任何一國」

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）1月3日遭美軍突襲拘捕後，目前已抵達紐約布魯克林一處拘留中心，預計他下週將在紐約法院出庭應訊。



美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府這次行動引發各界關注，阿根廷總統米萊（Javier Milei）形容是一大勝利，但亦有多國政府、政要和地區組織紛紛發聲，譴責美國對委內瑞拉的軍事行動，並呼籲遵守《聯合國憲章》。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）發表聲明，稱對近期委內瑞拉局勢持續升級表示深切關切和震驚，尤其是美國在當地採取的軍事行動，此舉可能對地區局勢產生令人擔憂的影響。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟密切關注委內瑞拉局勢。歐盟與委內瑞拉人民站在一起，支持和平、民主的過渡。任何解決方案都必須尊重國際法和《聯合國憲章》。

2026年1月3日，美國擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）消息傳出後，智利有委內瑞拉人上街慶祝。（Reuters）

中國外交部對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，譴責此行爲嚴重違反國際法、侵犯委內瑞拉主權威脅拉美和加勒比地區的和平安全。

多個拉丁美洲國家領袖紛紛譴責美國的行動，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula Da Silva）認為事件「超越不可接受的底線」，形容有關行動違反國際法，亦是世界邁向暴力、混亂及不穩的第一步。

智利總統博里奇（Gabriel Boric）更是直言：「今天是委內瑞拉，明天就可能是任何一個國家。」