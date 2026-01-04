委內瑞拉｜馬杜羅夫婦押入紐約惡名監獄　與眾名人「同一屋簷下」

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子1月3日凌晨在自家戒備森嚴、被形容為「堡壘」的住所內，遭美國陸軍三角洲部隊逮捕帶走。行動結束後數小時內，馬杜羅夫婦已被迅速轉移至美國紐約布魯克林大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center，MDC），他們將被關押至受審，面對包括毒品恐怖主義陰謀、販毒在內的多項指控。



2026年1月3日，美國在對委內瑞拉發動攻擊並俘虜馬杜羅夫婦後，將他們速押入紐約布魯克林大都會拘留中心。圖為該監獄外景。（Reuters）

據霍士新聞報道，這座聯邦拘留設施對收容高知名度被告具有豐富經驗。馬杜羅夫婦在獄中的「鄰居」包括：正面臨多項性侵指控的饒舌天王Diddy、已故「淫媒富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）、因詐騙案被判刑的加密貨幣交易所FTX創辦人、有「薯條哥」之稱的Sam Bankman-Fried（SBF） ，以及涉嫌美國聯合健康保險公司CEO湯普森（Brian Thompson）的疑犯曼吉奧（Luigi Mangione）。獄方據悉設有「特別住房單元」，專門處理此類特殊個案。

然而，據《獨立報》引述法律文件及囚犯說法，這座「名人監獄」的實際環境與管理狀況長期惡名昭彰。過去曾多次被揭露存在嚴重的衛生問題，包括食物中被發現含有蛆蟲與蟑螂、淋浴間燈具損壞且充滿黴菌。

圖為2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜羅扣上手銬，被一眾美國緝毒局人員押解到紐約。（X/@BNODesk）

此外，該監獄暴力事件頻傳，有囚犯向傳媒表示，監獄內「每週至少發生數宗刺傷事件」，聯邦法官也曾以「危險」與「野蠻」形容其環境。

自從愛潑斯坦於2019年自殺身亡、導致曼哈頓監獄關閉後，大都會拘留中心便成為紐約市唯一運作的聯邦拘留中心。