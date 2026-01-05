委內瑞拉｜委防長：已在全國部署武裝部隊　籲人民恢復正常生活

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月3日證實，美軍對委內瑞拉發動軍事打擊，並逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦。委內瑞拉國防部部長洛佩斯（Vladimir Padrino López）於4日發表電視講話稱，馬杜羅的大部份安保人員，在美軍的突襲行動中喪生。



圖為2025年12月4日，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）向國民議會提交政府2026年預算提案，與國防部部長洛佩斯（Vladimir Padrino López）交談。 （Reuters）

路透社報道，洛佩斯沒有透露確切的傷亡人數。但他表示，支持副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）暫代總統，並表示已在全國部署武裝部隊，以維護國家主權。此外，他呼籲委內瑞拉人民「恢復正常的工作、貿易和教育活動」。

另外，委內瑞拉國家選舉委員會於3日發布公告，譴責美國對委空襲，並要求美方提供馬杜羅夫婦仍然生存的證明。同時，委員會呼籲國際社會、聯合國、安理會及世界各國政府共同抵制此次空襲，稱其對國家造成無法估量的損害，構成危害人類罪。

點擊瀏覽更多美國對委內瑞拉軍事襲擊的相關圖片：