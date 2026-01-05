委內瑞拉｜OPEC+：維持2月和3月產量不變

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦遭美國逮捕，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已表示，計劃重振委國石油業。不過，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）於1月4日發聲明稱，以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的8個主要產油國決定，維持2025年11月初制定的產量計劃，在2026年2月和3月繼續暫停增產。



圖為委內瑞拉一間煉油廠。（Getty Images）

沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿聯酋、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼的代表，4日舉行線上會議，討論國際石油市場形勢及前景。

聲明指出，由於季節性因素，上述國家決定在2026年2月和3月暫停增產步伐，產量與2025年12月及2026年1月保持相同。OPEC+聲明表示，為維護石油市場穩定，8國將根據市場情況靈活調整增產節奏，並將於2月1日舉行下次會議。

圖為2017年11月16日，委內瑞拉國營石油公司PDVSA的一家加油站。（Reuters）

委內瑞拉擁有全球最大的石油儲量，但因貪腐、管理不善及美國經濟制裁等因素，原油產量嚴重下降。分析人士表示，如果委內瑞拉政府更迭成功，隨著制裁解除和外國投資回流，該國出口可能會增長，但仍需時日。

據指出，委內瑞拉境內的港口及產油設施，均未因美軍打擊受到影響。而美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已表示，美國主要石油公司將向委內瑞拉投資數十億美元，以重建其石油基礎設施並為該國創造收入。