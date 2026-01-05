求是網發佈署名鍾言文章：「斬殺線」上的美國政治困局

1月4日晚，求是網發佈署名為「鐘言」的評論文章《「斬殺線」上的美國政治困局》，全文如下：



最近，一個源自網路遊戲的術語——「斬殺線」，正在中文互聯網上流行，成為觀察美國社會困境的一個形象隱喻。它描述的不是赤貧，而是一種抗風險能力被壓榨到極致的普遍狀態：眾多雖有工作但積蓄微薄的美國家庭，一旦遭遇失業、重病等意外，財務狀況便可能「血條見底」，觸發失去住房、信用破產的災難性墜落。

官方資料顯示，2024年美國無家可歸者超過77萬人，同比激增18.1%，其中不乏有正式工作者，顯示其社會安全網存在巨大漏洞。「斬殺線」形象揭示了美國社會結構性的經濟脆弱。

市場認為美國經濟衰退的概率較大。（視覺中國）

當一個社會有如此龐大人群生活在「墜落」的恐懼中時，巨大的政治需求便會產生。近年來聲勢浩大的「讓美國再次偉大」（簡稱MAGA）運動，正是對這一社會問題的政治回應之一。然而，深入分析其施政路線可發現，MAGA運動雖然以解決民眾的經濟不安全感為主要動員口號之一，但其政治承諾與「斬殺線」所代表的生存焦慮之間，產生實質性脫節。

MAGA運動系統地將經濟民生領域的公共訴求，引導並重構為文化身份領域的群體對抗。觀察其政策與宣傳不難看出，該運動的核心策略，是將實在的經濟壓力，置換為對特定文化群體的指責：將困境歸咎於「竊取工作」的非法移民、「不公平競爭」的海外國家以及漠視民眾的國內「精英」。

它提供的更多是一種身份認同和情感宣洩，讓支持者感到自己被看見、被代表。於是，修建邊境牆、發動貿易戰、掀起反「政治正確」的文化鬥爭……這些舉措主要功能在於樹立敵人、強化群體認同，是有力的政治動員，卻無法切實改變普通家庭的經濟處境。

MAGA運動在其支持者內部，始終未能就如何解決民眾面臨的經濟問題形成真正共識。最近，作為MAGA運動重要風向標的「美國轉捩點」組織，在亞利桑那州鳳凰城舉行年度集會。

在此次年會上，MAGA陣營內部矛盾公開激化，暴露出多重裂痕：一邊高喊「反建制」，卻因與「愛潑斯坦案」的牽連，使其道德號召力大打折扣；一邊宣稱「美國優先」，內部卻在是否無條件支持以色列等問題上激烈內訌；更深層的分裂則觸及國家認同：一方堅持基於憲法原則的公民身份，另一方則抱持更為激進、帶有種族排外色彩的基督教民族主義理念。

2024年10月31日，在新墨西哥州支持特朗普的競選集會上，一個男孩戴著MAGA的帽子。（Reuters）

這些爭吵恰恰說明，一場以身份政治劃線的運動，其內部聯盟是十分脆弱的，分歧與路線之爭，使其難以在複雜的經濟社會議題上形成統一、有效的解決方案。

MAGA運動雖以「美國優先」口號吸納了民眾在醫療、就業、住房等領域的普遍不滿，但其政治實踐卻回避了這些民生壓力的深層根源，實則擱置了社會保障、財富分配等實質性改革。這導致美國政治陷入一種空轉狀態：政治動員聲勢浩大，但普通民眾的生計改善卻停滯不前。這種政治回應能力與真實社會需求之間的系統性背離，正是美國社會撕裂持續加深、難以彌合的結構性矛盾。

「斬殺線」現象所揭示的，是一種冷酷的「資本優先」制度邏輯：在這一邏輯下，制度安排系統性地將資本安全與增值回報，置於勞動者生存保障與尊嚴之前。這導致當個體因遭遇風險而經濟失能時，體系優先考量的是如何隔離金融風險、保全資本價值，而非為民眾提供足以恢復和緩衝的實質性支援，甚至不惜以部分社會成員的犧牲為代價。

正因如此，任何試圖加固社會安全網、優化財富分配的真改革，一旦觸動這一根本利益結構，便必然舉步維艱。

本文獲《觀察者網》授權刊載


