德國竊匪趁聖誕假期鑽牆潛銀行　洗劫數千保險箱料涉3000萬歐元

德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）發生銀行竊案，賊人趁聖誕節假期下手，鑽穿銀行一幅混凝土牆後潛入，數千個客戶保險箱內的財物遭洗劫，當中包括現金、珠寶和黃金。警方初步估計，總損失達3000萬歐元（約2.74億港元）。大批顧客12月30日堵在銀行外要求交代。



2025年12月29日，德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）的警方發布圖片，指當地一家Sparkasse分行被竊賊鑽牆潛入。（Polizei Gelsenkirchen圖片）

綜合路透社及英國廣播公司（BBC）報道，當地警方發言人形容，這宗竊案的手法「非常專業」，與荷里活電影《盜海豪情》（Oceans Eleven）相似。路透社報道，德國大部份商店和銀行從12月24日晚上開始放假，相信賊人是看準機會下手。

涉事銀行為Sparkasse位於蓋爾森基興的一間分行，警方於29日凌晨因火警鐘響起， 警方和消防隨即對銀行大樓進行了搜查，然後發現銀行被鑽出一個洞。

圖為2025年12月30日，德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）一家Sparkasse分行在發生竊案後，大批顧客試圖闖入銀行，警方在場維安。（Getty Images）

大批客戶堵於門外促交代

警方表示，經初步調查顯示，竊賊是透過毗鄰的停車場鑽牆潛入。而根據閉路電視畫面，於30日清晨，一輛黑色Audi駛離了該停車場，該車的車牌號碼與一輛在漢諾威（Hanover）被盜車輛的車牌相符，而漢諾威位於蓋爾森基興東北方向逾200公里。另有目擊者稱，於27日晚至28日凌晨，看到幾名男子提著大袋，出現在停車場的樓梯間。

涉事銀行表示，95%客戶保險箱已被竊賊強行打開，遭受損失可能性「非常高」。BBC稱，被撬開的保險箱超過3,000個。

該分行至30日仍暫停營業，但大批顧客聚集在門前要求交代，有人高喊：「放我們進去！」有名男子說：「我昨晚徹夜難眠。我們什麼消息都沒得到。」他表示，使用該分行保險箱25年了，裡面存放著他為養老攢下的積蓄。另一位在場男子稱，保險箱存有一家人的現金和珠寶。