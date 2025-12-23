歐盟乳製品遭中國徵反補貼稅保證金 德國業界：沉重打擊
撰文：聯合早報
出版：更新：
中國商務部宣布，從周二（12月23日）起，對由歐盟進口的部分乳製品，徵收21.9%至42.7%的臨時反補貼稅保證金。歐盟批評北京的做法「不合理」。
據法媒報道，歐盟委員會經貿發言人吉爾（Olof Gill）說：「我們的評估顯示，當局根據受質疑的指控和不足的證據開展調查，所採取的措施不合理，也毫無依據。」
他說，在北京對歐盟進口乳製品啟動反補貼調查後，歐委會已向世界貿易組織提出申訴，將依據世貿條例評估最新舉措。
歐盟：努力保障農民及出口商權益
吉爾說：「我們將盡一切努力維護歐盟農民和出口商的權益，應對中國不公平使用貿易保護工具。」
他稱，中國採取的臨時反補貼稅措施，對中歐關係起到「非常負面的影響」。
歐盟乳製品業界也批評北京的決定，法國乳業聯合會稱之為「震撼之舉」。
德國乳品行業協會發言人說，這對受影響的公司來說，是一個「沉重的打擊」，呼籲各方不要「不恰當地將乳製品捲入與貿易無關的糾紛」。
歐盟委員會官方數據顯示，歐盟國家去年向中國出口的乳製品總額超過16億歐元（24億新元），低於2022年僅超20億歐元。
中國商務部周二（22日）在官網公告，稱調查機關初步認定，原產於歐盟的進口乳製品存在補貼，中國國內相關乳製品產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係。
公告稱，自22日起，採取臨時反補貼稅保證金的形式，對原產於歐盟的進口相關乳製品實施臨時反補貼措施。相關的反補貼調查，已持續進行了一年多。
此前，北京12月16日宣布，從17日起，對歐盟進口豬肉徵收4.9%至19.8%反傾銷稅，為期五年，大幅低於9月實施的15.6％至62.4％臨時稅率。
本文獲《聯合早報》授權轉載
