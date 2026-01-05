巴士司機到鐵腕領袖再到美國階下囚　馬杜羅遭上手銬一幕震驚全球

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被美國特種部隊拷上手銬押走的一幕，讓全球震驚。這位鐵腕強人統治這個南美洲國家超過12年，任內雖然讓委內瑞拉深陷經濟和社會危機，但國內反對派和外國政府要求政治變革的壓力，卻始終撼動不了他的地位。



馬杜羅現年63歲，奉行社會主義，也是已故前總統查韋斯（Hugo Chávez）欽點的接班人。國內外批評人士指他是獨裁者，監禁或迫害政治反對派，並多次操縱虛假選舉。

馬杜羅則把反對派政客形容為「法西斯惡魔」，並以抵制美國壓力為榮。過去幾個月，面對美國總統特朗普猛批為「毒販」，他反倒在幾乎天天舉行的集會上伴着電子音樂翩翩起舞，用英語高喊口號「不要戰爭，要和平！」，而且全程直播。

出身工人家庭 支持查韋斯左翼綱領與反美革命

馬杜羅1962年11月23日出生於工人階級家庭，父親是工會領袖。1992年，陸軍軍官查韋斯發動政變未遂，馬杜羅當時還只是個巴士司機。在社會主義遠不受歡迎的年代，他積極奔走呼籲釋放查韋斯，並支持查韋斯的激進左翼綱領。

1998年查韋斯當選總統後，馬杜羅也選上了議員。之後幾年，他積極擁護查韋斯發起的反對美國干預拉丁美洲的革命，其間先後出任國會議長和外交部長。外長任內奔走於世界各地，通過石油融資的援助項目，幫助委內瑞拉與其他發展中國家建立聯盟。

2026年1月3日，在委內瑞拉首都加拉加斯，美國擄走總統馬杜羅後，支持者在副總統府外手持委內瑞拉已故總統查韋斯和馬杜羅的照片。（Reuters）

2013年，身患癌症的查韋斯點名馬杜羅為​​繼任者。但馬杜羅缺乏查韋斯那樣的雄辯才能和個人魅力，他坐上大位，引起執政的統一社會主義黨內部反彈。

馬杜羅在同年的首次選舉中險勝，選後他堅持推行查韋斯時代的慷慨補貼，但這些補貼在石油繁榮結束後已難以為繼，致使馬杜羅的統治很快就因為麵包短缺和商品匱乏而深陷困境。

通貨膨脹飆升之際，馬杜羅派軍隊佔領家電商店，強迫商家以極低價格清倉甩賣，此舉推高了他的支持率。

2018年，反對派武裝分子試圖暗殺馬杜羅，在他於加拉加斯的一場公開活動發表演講時發動裝載炸藥的無人機飛越。那次暗殺行動最終失敗，馬杜羅卻因此減少了公開露面，也限制公共活動的現場直播。

隨後2018年和2024年的兩屆選舉，馬杜羅自稱成功連任，但兩次選舉都涉嫌舞弊。

2025年1月，馬杜羅開啟第三個任期，如果屆滿，將使他執政時日總長達到18年，尤勝查韋斯的14年。然而，鐵腕強人玩不過大國霸行，於星期六（1月3日）凌晨與妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）被美軍強行捉拿並押往美國，馬杜羅的統治戛然而止。

在馬杜羅的政治生涯中，弗洛雷斯始終陪伴在側。弗洛雷斯擔任過總檢察長和議長等高級職位，被視為也是一位與丈夫影響力不相上下的權力掮客。

