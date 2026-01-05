委內瑞拉｜總統馬杜羅遭美軍擄走　兒子圭拉呼籲民眾上街抗議

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的兒子、國會議員圭拉（Nicolas Maduro Guerra）1月4日呼籲委內瑞拉民眾走上街頭，對父親遭美軍擄走並送往紐約監獄一事表達抗議。他在社交媒體上表示：「你們會看到我們在街頭，你們會看到人民與我們站在一起，你們會看到我們高舉尊嚴的旗幟。他們想讓我們顯得軟弱，但我們不會示弱。」



圭拉是馬杜羅唯一的親生兒子，馬杜羅後來還收養了第2任妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）的3名子女。圭拉與馬杜羅、弗洛雷斯等6人，目前遭美國當局指控涉及「毒品恐怖主義」罪名。

對於早前有報道指，美軍於委國首都卡拉卡斯（Caracas）秘密行動，從馬杜羅藏身之處將他帶走並移送出國，行動過程全無阻礙，引發外界臆測馬杜羅可能遭核心圈內人士出賣。圭拉回應指：「歷史會告訴我們誰是叛徒，歷史自會揭露，我們拭目以待。」

1月4日，部份馬杜羅的支持者於加拉加斯街頭舉行示威活動。(Reuters)

圭拉又指，相信「查韋斯主義」（chavismo，由委內瑞拉已故魅力領袖查韋斯（Hugo Chávez）創立的反帝國主義社會主義運動）能夠延續下去。

週日，部份馬杜羅的支持者於加拉加斯街頭舉行示威活動，揮舞着旗幟，又舉着印有馬杜羅頭像的海報。