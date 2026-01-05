委內瑞拉｜馬杜羅下台美國仍難接管？「分贓集團」領頭人物是關鍵

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月3日證實美軍對委內瑞拉發動大規模攻擊，並成功抓捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，又譯馬杜洛）及其妻子，不過根據消息人士的說法，特朗普想「接管」委內瑞拉依舊困難重重，主因是該國的「分贓集團」（Cabal）依然掌握實權，而領頭人物正是惡名昭彰的內政暨司法部長卡韋略（Diosdado Cabello，又譯卡貝洛）。



根據消息人士的說法，川普想「接管」委內瑞拉依舊困難重重，主因是該國的「分贓集團」（Cabal）依然掌握實權。而領頭人物正是惡名昭彰的內政暨司法部長卡韋略（Diosdado Cabello）。（GettyImages）

點擊瀏覽更多此次美國對委內瑞拉發動軍事行動的圖片：

+ 16

美國難接管委內瑞拉 「分贓集團」仍握實權

路透社報道，特朗普在美軍成功抓捕馬杜羅後，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）接任代理總統、履行職務，但她後續出現在國家電視台上，身旁還有她的哥哥、國民議會議長豪爾赫（Jorge Rodríguez）、內政暨司法部長卡韋略和國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino Lopez），羅德里格斯表示：

馬杜羅仍然是委內瑞拉唯一的總統。

此次聯合露面表明：馬杜羅派系的「分贓集團」目前仍保持團結，且握有實質權力。

過去十多年來，委內瑞拉的實權一直掌握在一小群高級官員手中，分析師和官員表示：「該體制依賴龐大的忠誠擁護者和安全機構網絡，而腐敗和監控則是其運作的動力」，這種權力結構使得瓦解委內瑞拉政府比推翻馬杜羅政權更為複雜。

委內瑞拉軍事策略家賈西亞（Jose Garcia）分析稱：

現在的焦點集中在內政暨司法部長卡韋略身上，因為他是委內瑞拉政權中最具意識形態色彩、最暴力、最難以預測的人物。

卡韋略因掌握著名的「軍事情報局」（DGCIM）而惡名昭著，該機構曾遭聯合國指控犯下酷刑、性侵等反人類罪。

此外，卡韋略曾是軍官、更是委內瑞拉社會主義黨的重要人物，儘管委內瑞拉軍隊名義上由國防部長領導，但卡韋略仍然對相當一部分軍隊擁有影響力，據稱委內瑞拉擁有多達2000名將軍和上將、這是美國的2倍多，這些高階軍官和退休軍官除了控制食品分配、原料供應外，還掌握國家石油公司（PDVSA）董事會。

因此，縱使馬杜羅遭抓捕，一位曾替委內瑞拉高階領導人辯護的律師坦言：

委內瑞拉軍方大約有20到50名軍官需要下台，甚至更多，如此一來才能徹底推翻這個政權。

【延伸閱讀】委內瑞拉變天｜白宮公開馬杜羅「遊街」畫面 帶手銬疑說新年快樂（點擊放大瀏覽）

+ 4

延伸閲讀：

美國空襲委內瑞拉懶人包》川普為何抓馬杜洛？一文看懂美軍出手原因與最新進展

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】