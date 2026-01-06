美媒：魯比奧將出任委內瑞拉總督

當地時間1月3日，美國突襲委內瑞拉並擄走委總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）隨後宣布，美國將「接管」委內瑞拉。《華盛頓郵報》當地時間1月4日報道稱，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）將出任「委內瑞拉總督」一職。



據知情官員透露，魯比奧是3日突襲委內瑞拉行動的核心策劃者，特朗普正寄望於魯比奧協助「管理」委內瑞拉，負責分配其石油資產，並推動「組建新政府」。

一名美國高級官員稱，在「委內瑞拉總督」這一崗位上，魯比奧需同時處理能源、選舉、制裁、安全等一系列繁雜的政策決策事務，「擺在他面前的任務極為艱巨」。

該官員表示，在特朗普政府試圖穩定委內瑞拉局勢的過程中，魯比奧將在政策制定方面發揮「關鍵作用」。

另一名美國高級官員稱，魯比奧精通西班牙語，熟悉拉美各國領導人以及委內瑞拉反對派勢力，這使他成為特朗普處理委內瑞拉事務的理想人選。不過該官員也強調，鑑於這項任務涉及大量決策與繁雜職責，政府需要任命一名專職特使協助魯比奧開展工作。

當地時間1月3日，特朗普在佛羅里達州海湖莊園召開新聞發佈會，他表示，美國將「管理」委內瑞拉直至完成「安全、適當而且審慎的過渡」。他沒有為美國控制委內瑞拉設定時間限制，聲稱何時將委內瑞拉交還給委內瑞拉人，將由美國決定。

當被問及誰將執掌委內瑞拉時，特朗普用手指向自己和魯比奧，他說：「在一段時間內，委內瑞拉的執政者將主要是站在我身後的這些人。」

特朗普當時還稱，魯比奧已與委內瑞拉副總統羅德里格斯進行了初步會談，「魯比奧剛與她談過，她基本上願意配合我們採取必要措施，讓委內瑞拉重煥生機。」

然而就在特朗普發表此番言論後不久，羅德里格斯便公開反駁了美方的相關計劃，她明確表示，委內瑞拉「絕不會再次淪為他國的殖民地」。

對於委內瑞拉當前局勢，魯比奧當地時間4日表示，這個拉美國家接下來的走向尚不明朗。

據美國政治新聞網（Politico）報道。魯比奧當日對媒體稱，美國並未與委內瑞拉處於交戰狀態，「我們是在與販毒組織作戰，而非與委內瑞拉開戰。」他補充說，針對委內瑞拉的石油制裁將繼續生效，美國保留對涉嫌駛往美國的「販毒船隻」發動打擊的權利。

魯比奧稱，美國目前並未佔領委內瑞拉，但特朗普「認為自己不會公開排除美國可採取的選項，即便這些選項並非當前正在推進的內容」。他還稱：「目前我們所採取的是一種管控措施，這能讓我們對接下來的局勢走向施加巨大影響力。」

在接受《華盛頓郵報》採訪時，魯比奧否認自己撒謊，並表示他承諾尋求國會批准的前提，僅限於美國「為軍事目的發起軍事打擊」的情況。

「這次的行動性質完全不同，這是一次執法行動。」魯比奧宣稱。當被追問「美軍轟炸委內瑞拉、抓捕其國家元首並宣稱要『管理』該國，這在外界看來無疑就是軍事行動」時，魯比奧依舊堅稱「行動的目的是為司法部的相關工作提供支持」。

美國眾議院少數黨領袖、紐約州民主黨議員傑弗里斯駁斥了魯比奧的說法，強調這次行動顯然「屬於戰爭」，「這絕非一場簡單的禁毒行動，而是戰爭行為。參與行動的部隊中，顯然包括美國三角洲特種部隊。」

傑弗里斯還稱：「等我們回到華盛頓，必須推動立法，確保此後任何軍事行動，若未獲得國會明確批准，都不得實施。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

