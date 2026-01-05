美國轟炸委內瑞拉波及老百姓　首都住宅「破大洞」居民無家可歸

美軍抓拿馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）的行動，受害的其實還有一般老百姓。委內瑞拉首都卡拉卡斯，有民宅被彈片擊中，導致大牆破了個大洞，害不少人無家可歸。只是委內瑞拉國防部長態度依舊強硬，揚言會抵禦帝國主義侵略，還要求美國盡快釋放馬杜羅夫婦。



美國軍隊突襲轟炸委內瑞拉首都卡拉卡斯，造成嚴重的建築毀損與平民傷害，許多居民因此無家可歸。

在美軍轟炸行動後，委內瑞拉許多民宅遭到彈片擊中，牆壁出現巨大破洞，房屋殘骸散落一地，導致許多家庭失去住所。（截取自YouTube@TVBSNEWS01）

美軍抓拿馬杜羅的行動，受害的其實還有一般老百姓：

委內瑞拉國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino López，又譯羅培茲）對此表達強硬立場，指控美方殺害馬杜羅總統的安全部隊，並要求釋放馬杜羅夫婦。美國國務卿魯比奧則辯稱此次行動不屬於入侵，無需國會批准。轟炸後，委內瑞拉國內局勢緊張，抗議活動四起，民眾生活陷入混亂，對未來充滿不安與恐懼。

在美軍轟炸行動後，委內瑞拉許多民宅遭到彈片擊中，牆壁出現巨大破洞，房屋殘骸散落一地，導致許多家庭失去住所。一位委內瑞拉民眾表示，爆炸發生時，他腦海中第一個念頭就是美國人入侵了，因為大家都有相同的想法。

災難對當地居民造成嚴重的心理創傷，特別是對兒童的影響尤為深重。一位無家可歸的居民描述，從轟炸那天起，孩子們每天都哭個不停，婆婆也是一直在哭泣。孩子們傷心地對父親說：

爸爸，我失去了家。

這些話語反映出轟炸對平民家庭造成的巨大傷害。儘管委內瑞拉總統馬杜羅已被美國抓走，委內瑞拉國防部長洛佩斯仍保持強硬態度。他不僅要求美國釋放馬杜羅夫婦，還宣稱已做好準備抵抗帝國主義侵略。洛佩斯強調，委內瑞拉將整合國家力量，對抗帝國侵略。

洛佩斯指出，美軍的行動發生在今年1月3日星期六，冷血地殺害了馬杜羅的大部分安全部隊。這支安全部隊核心兵力將近2000人，由多個軍種混合組成，採用洋蔥式三層防衛系統保護馬杜羅，但仍無法抵擋美軍的閃電突襲。

美國國務卿魯比奧對此次行動的合法性提出辯解，他表示這次行動不需要國會批准，因為這並非入侵，也不是一場持續的軍事行動。然而，這場行動的合法性仍然飽受外界質疑。

在馬杜羅被捕後，委內瑞拉國內出現兩極化反應，支持馬杜羅的民兵活動猖獗，導致普通民眾因恐懼而不敢上街。面對不確定的未來，委內瑞拉人民只能無奈等待，生活在持續緊張的局勢中。

