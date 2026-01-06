委內瑞拉｜美國防部長：200名美軍參與行動 極速捉拿馬杜羅
撰文：王海
美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）1月5日（周一）表示，近200名美軍人員參與了上周末在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）進行的軍事行動，在極短時間內將總統馬杜羅（Nicolas Maduro）強行帶走。
據美媒報道，赫格塞思在在維珍尼亞州向一群海軍軍官發表講話時表示：「三天前，在委內瑞拉加拉加斯市中心，我們親眼見證了近200名最優秀的美國人，他們在加拉加斯市中心成功捉拿一名被美國司法部門通緝的嫌疑人，而且沒有一名美國人傷亡。」
美軍1月3日晚上向委內瑞拉發動「絕對決心」（Operation Absolute Resolve）軍事行動：
據報道，美軍參與與這次行動的具體人數一直不為人知。官員曾表示，參與執行這項行動的包括陸軍精銳的三角洲特種部隊（Delta Force）士兵和聯邦調查局的一個小隊。
赫格塞思同日在另一次活動中表示，馬杜羅「三日前夜晚遇上一些戴上夜視鏡的美國人」。
赫格塞思在約翰·甘迺迪號（PCU John F. Kennedy，一艘尚未正式服役的新航空母艦）上向一群海軍表示：「他（馬杜羅）直到他們（美軍）到達前大約三分鐘才知道他們的到來，事實上，他的妻子曾提到，我好像聽見外面有飛機。」
