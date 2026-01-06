特朗普：18個月內可重振委內瑞拉石油業　美企投資可獲政府補貼

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他相信美國石油業能夠在18個月內讓其在委內瑞拉的業務「恢復營運」。特朗普同時指，假如美國企業參與投資發展這些項目，美國政府將撥款補償他們。



特朗普1月6日（周二）向美國國家廣播公司（NBC）表示：「我認為我們可以在更短的時間內完成（讓美企恢復在委內瑞拉的石油業務），但這需要一大筆錢。」

圖為2026年1月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州舉行記者會，公布美軍對委內瑞拉的行動。（Reuters）

特朗普強調：「必須投入巨額資金，石油公司會先投錢，然後我們會透過稅收或政府撥款來補償他們。」

據報道，美國政府最終是否同意補貼美國企業在委內瑞拉石油業的投資，或認為未來產生的收入足以彌補這筆費用，極可能成為美國石油公司權衡各種選項的關鍵因素。

特朗普拒絕透露他認為美國石油公司具體需要投資的金額，去修復和升級委內瑞拉老舊的石油基礎設施。

特朗普僅表示：「石油公司將為此花費一大筆錢，但他們會做得很好。國家也會從中受益。」

報道指，儘管特朗普態度樂觀，但美國石油公司似乎對迅速進入、擴張或投資委內瑞拉持懷疑態度。委內瑞拉過去曾出現國有資產遭沒收，而美國現時仍對委內瑞拉實施制裁，以及最近的政治動盪都加劇了這種謹慎情緒。

特朗普強調：「委內瑞拉是一個石油生產國，這（開發當地石油儲備）對美國有好處，因為它可以壓低油價。」

2026年1月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在空軍一號（Air Force One）上向記者發表講話。（Reuters）

據彭博社報道，能源部長賴特（Chris Wright）計劃本週會見美國石油公司的高層，討論在總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被強行帶走後如何重振委內瑞拉的能源產業。

2025年8月19日，美國德州（Texas）侯斯頓，圖為石油公司雪佛龍（Chevron）的標誌。（Reuters）

賴特將出席在邁阿密舉行的高盛能源、潔淨科技和公用事業大會，雪佛龍（Chevron）和康菲石油（Conoco Phillips）等公司的高層預計將出席大會。目前，雪佛龍是唯一仍在委內瑞拉持有業務的美國石油巨頭。