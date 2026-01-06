委內瑞拉｜美媒：特朗普視馬杜羅跳舞挑釁　成出兵導火線｜有片

美軍特種部隊1月3日派兵前往委內瑞拉，強行帶走總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子。據《紐約時報》報道，馬杜羅近來經常在公共場合跳舞，並表現出一副漫不經心的態度，這被特朗普的團隊視為挑釁，最終成為白宮下令出兵的導火線。



美國媒體人整理馬杜羅近月在公開場合跳舞的影片：

據《紐約時報》1月4日報道，對委內瑞拉總統馬杜羅而言，他近來跳舞跳得太多了。

據幾位曾參與過渡談判的美方官員和委內瑞拉官員透露，馬杜羅在2025年12月底拒絕了特朗普要求他下台，並前往土耳其過上奢華流亡生活的最後通牒。

馬杜羅被美軍擄走前最後一次在公開場合跳舞：

12月31日，馬杜羅對於有報道指美國襲擊了一個用於走私毒品的碼頭，他表示不予理會。國家電視台其後播出馬杜羅隨着電子節拍跳舞，同時用英語重複事先錄製好的「不要瘋狂的戰爭」的話語（no crazy war）。

報道引述兩位知情人士指，馬杜羅近數周來頻繁的公開跳舞和其他輕浮的表現，讓特朗普團隊中的部份人士相信，馬杜羅正在嘲弄他們，並試圖讓外界認為美方只是虛張聲勢。

於是，白宮決定兌現其軍事威脅。

馬杜羅過去數月曾多次在公開場合跳舞：

1月3日，一支美軍精銳部隊在黎明前突襲了首都加拉加斯，將馬杜羅及其妻子弗洛里斯（Cilia Flores）押往紐約。馬杜羅夫婦5日（周一）在紐約出庭。63歲的馬杜羅對4項刑事指控拒不認罪，這些指控包括毒品恐怖主義（narco-terrorism）、串謀走私可卡因，以及持有機關槍和爆炸裝置。