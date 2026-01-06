委內瑞拉變天｜馬杜羅夫婦下一步如何？3月再聆訊　要求晤委領事

美國突襲委內瑞拉（Venezuela），強行抓走委總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）赴美接受審訊後，馬杜羅1月5日在紐約出庭，否認涉及毒品恐怖主義等4項罪名。辯方律師表示計劃提交數個動議，質疑起訴書內容及抗議美國特工綁架馬杜羅。馬杜羅夫婦也要求會晤駐美的委內瑞拉領事。



在1月5日出庭期間，馬杜羅夫婦否認毒品恐怖主義（narco-terrorism）、串謀走私可卡因，持有機關槍和爆炸裝置等4項刑事控罪，主張清白及被綁架，以西班牙語稱：「我是戰俘」。

下次聆訊時間定於3月17日。馬杜羅如果罪名成立，每項控罪最高都面臨終身監禁。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右二）與妻子（左二）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

馬杜羅代表律師波拉克（Barry Pollack）稱，他計劃提交數個動議，對起訴書內容提出質疑，並抗議美國特工對馬杜羅的「軍事綁架」，他又指馬杜羅身為主權國家元首，享有與其職務相關的特權和豁免權。

馬杜羅夫婦也要求委內瑞拉領事探訪。在美國法律制度中，遭拘留的外國公民擁有通知領事權及領事資源使用權（access to consular resources），目前未知具體會是何種方式。

律師也表示，稍後會正式提交保釋申請。