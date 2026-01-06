委內瑞拉｜馬杜羅出庭步履蹣跚 妻子額角受傷疑遭毆打｜有片
撰文：陳楚遙
出版：更新：
綜合美國政治新聞網站《Mediaite》與《紐約郵報》報道，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）與其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）1月5日現身曼哈頓法庭時，均顯示出受傷跡象。
馬杜羅夫婦被押解出庭畫面曝光：
《紐約郵報》指，法庭上，馬杜羅明顯狀況不佳，他起立、坐下時頗為吃力，需用椅子扶手兩側支撐身體才能起身。
弗洛雷斯狀態亦引人注目，她額頭、眼上方纏著繃帶，右眼旁疑似有淤青。其律師唐納利（Mark Donnelly）稱，她週六（3日）在加拉加斯被美軍擄走時遭受「重大傷害」，可能存在肋骨骨折和瘀傷，已提出讓她接受完整X光檢查。
兩人均佩戴西班牙語翻譯耳機，馬杜羅似懂英語。他們對毒品販運等指控表示不認罪。若被定罪，二人或面臨終身監禁甚至死刑。
委內瑞拉｜美媒：特朗普視馬杜羅跳舞挑釁 成出兵導火線｜有片委內瑞拉｜中國在聯合國安理會譴責美國單邊霸凌 敦促釋放馬杜羅委內瑞拉｜美國防部長：200名美軍參與行動 極速捉拿馬杜羅委內瑞拉總統府外傳槍聲及爆炸聲 美媒：安全部門誤會導致｜有片委內瑞拉｜特朗普下令拘馬杜羅 歐洲「冷處理」避免刺激美國