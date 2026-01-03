伊朗政治危機　蠟燭三頭燒

伊朗這次要有大麻煩，2026年伊始就爆發了大規模的騷亂。過去的一週，伊朗首都德黑蘭（Tehran）都在搞大規模的抗議，很多省份也搞起來了，安全部隊和示威者偶有衝突，一開始衝突不大，是因為貨幣貶值嚴重，導致購買力崩塌，市場上的小商人受不了了，開始不幹了。倒閉潮過於嚴重，剩下的商鋪租金進一步提高，引發了市集罷市，然後中低收入家庭也開始不滿，最後學生參與了進來，工薪階層也參與了進來，抗議開始大規模蔓延。



伊朗現在正在面臨一場非常嚴重的政治和經濟危機。貨幣貶值，通脹居高不下。2022年的時候，1美元還能兌換43萬里亞爾。可是在2025年12月31日這一天，匯率劇烈下跌，1美元居然可以兌換142萬里亞爾。比起三年前，貶值了3倍多。如果時間線拉的更長一點，從2015年的3.2萬里亞爾兌1美元，到2025年底，十年間伊朗貨幣貶值幅度高達97.8%，累計暴跌45倍。

同時，伊朗2025年全年通脹率達到42.2%，食品價格更是暴漲72.3%，肉類、水果等基本消費品成了普通家庭的「奢侈品」， 醫療用品價格上漲50%。這場危機讓伊朗央行行長三年兩換，2025年12月31日，面對抗議浪潮，央行行長法爾津（Mohammad Reza Farzin）辭職，赫馬提（Abdolnasser Hemmati）接任，成為三年內第三位央行行長。

2025年12月20日，伊朗德黑蘭，一名貨幣交易商手持百元美鈔，伊朗里亞爾（Rial）貨幣近期兌美元匯率大幅貶值。（Reuters）

伊朗的內憂外患

雖然伊朗央行行長被迫辭職，但卻未能平息抗議者的怒火。在抗議人群中，甚至有人高喊反政府口號。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在伊朗中部城市發表講話說，說伊朗正處於一場全面戰爭之中，敵人企圖通過經濟手段施壓擊垮伊朗，但只要伊朗人民意志堅定、團結一心，就不可能讓伊朗屈服。

毋須諱言，伊朗的問題根本在於外部制裁和內部頑疾。外部制裁是壓垮貨幣的直接推手。自2018年美國退出伊朗核協議並重啟全面制裁以來，伊朗石油出口驟降70%，而石油收入占其外匯來源的80%，外匯儲備迅速枯竭至約300億美元，連進口糧食和藥品都捉襟見肘。

更致命的是金融「長臂管轄」，伊朗被切斷與SWIFT國際結算系統的聯繫，國際貿易幾乎陷入停滯。2024年美國追加新制裁，歐盟同步加碼；2025年伊以衝突升級，導致里亞爾單月貶值15%，外部壓力持續收緊，成了壓垮駱駝的最後一根稻草。

2025年12月30日，伊朗德黑蘭，伊朗里亞爾（Rial）貨幣近期不斷貶值之際，當地民眾走過商店。（Reuters）

而內部頑疾是危機的根本癥結。首先，資源詛咒與經濟單一化：石油部門貢獻伊朗16%的GDP，政府長期依賴石油收入，經濟多元化努力收效甚微，抗風險能力極差；其次， 印鈔「飲鴆止渴」：為填補財政赤字，伊朗政府長期依賴貨幣超發，2020年貨幣供應量激增31.3%，直接引發惡性通脹；然後是無效的貨幣改革：所謂的「去掉四個零」貨幣改革僅停留在賬面調整，未能觸及通脹病根，反而加劇民眾對貨幣的信任危機。最後是外匯管制失效：官方匯率與黑市匯率差距高達數倍，導致資本外逃加劇，進一步削弱了里亞爾的穩定性。

但也客觀的說，伊朗的內憂外患也長期如此。值得注意的是，在2018年美國重新制裁伊朗之後，確實是出現過很嚴重的問題。可是為甚麼在2021年之後，GDP止跌回漲了呢？這並不是美國發了善心，放鬆了制裁。而是伊朗在2021年舉行了大選，萊希（Ebrahim Raisi）獲勝。同年8月，他被哈梅內伊（Ali Khamenei）任命為新任總統。

2023年2月，伊朗總統萊希訪華期間曾接受央視專訪。

萊希上台後看到了這些年伊朗被美西方制裁之後，經濟和民生出現了很大的問題。既然西方這條路打不通，那就去找中國，找俄羅斯去做生意。所以，萊希積極主張「向東看」，加強和中俄之間的接觸和聯繫，加快落實之前和中國簽訂的總額4000億美元的《中伊25年合作協議》。

萊希「壯志未酬身先死」

同時，萊希開啟了一場「遠交近攻」。對美國和以色列，他是非常的強硬，革命衛隊的勢力強力介入也門，伊拉克和敘利亞等地，給美以造成了巨大的困擾。同時，對於周邊一圈阿拉伯國家主動選擇緩和關係。也正是在萊希任內，伊朗和沙特兩國的外長在北京完成了世紀大和解，兩國關係走向了正常化。

正是因為萊希的努力，那兩年，伊朗的的GDP開始恢復增長，貨幣貶值和通脹問題也得到了有效的遏制。當時哈梅內伊也是看到了萊希的努力和成果，他很滿意，所以，萊希也被指定成為了接班人，權力開始逐漸向萊希過渡。可沒想到， 2024年5月19日，萊希乘坐直升機意外去世。伊朗官方經過調查之後，將此事定義為一場意外。可事實如何，還有待未來給出答案。

伊朗總統萊希空難身亡：2024年5月20日，伊朗德黑蘭的一條街道上，人們開車經過印有已故伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）照片的橫額。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

不管怎麼樣，萊希死了。他的新政和他所做的一切努力，也全都隨之煙消雲散了。本來，萊希作為哈梅內伊的繼承人，路都已經給他鋪好了，權力也開始逐漸向他過渡。可突然去世，這一下就讓伊朗國內政局混亂，暗流涌動。

這時候有兩股勢力冒了出來。一股是伊朗的精英階層，就是常說的進步派，親美派。而另外一股，則是神權宗教以及伊斯蘭革命衛隊勢力。兩方人馬都要想要爭奪總統寶座。最終，是親美派的佩澤希齊揚成為了伊朗的新總統。

佩澤希齊揚的「左右逢源」路線失效

佩澤希齊揚上台之後，這一年多的時間裏，他不僅沒做出甚麼政績來，反而還因為一些決策上面的失誤，導致剛從泥潭裏爬了一半的伊朗，又重新陷了下去。在政治上，他一心想着要遷都，打算將首都從德黑蘭遷至南部沿海地區。在外交上，他放棄了萊希「向東看」的戰略，這一年多來，伊朗好像是想要左右逢源，想學土耳其，給自己爭奪最大的利益。可是這樣做，反而讓伊朗陷入了困境。

圖為2025年5月27日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）訪問阿曼，與阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq al-Said）會面，並見證兩國多項合作文件簽署。（Photo by Iran Presidency/Anadolu via Getty Images）

現在伊朗想和美國和解，這可能嗎？當年奧巴馬（Barack Obama）願意和伊朗簽署協議，因為奧巴馬是民主黨，代表的是新能源的利益。但特朗普（Donald Trump，又譯川普）是共和黨，代表的是傳統能源商的利益，怎麼可能解除伊朗的制裁去和自己搶生意。況且，為啥奧巴馬願意在2003年啟動和伊朗的合同，原因就是伊朗有統戰價值。

伊朗難有本錢「翻身」？

當時抵抗之弧在蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的指揮下兵強馬壯，勢力範圍不斷的擴張。美國實在是拿伊朗沒辦法了，也就只好由攻打的戰略改為安撫。但是現在呢，抵抗之弧都沒了，伊朗到底有甚麼本錢跟美國談？美國就不可能給這個機會，以色列更不可能同意，以色列絕對不容忍中東出現一個有實力的工業國。看如今伊朗爆發了大規模的騷亂，特朗普自然不願意放過這樣的機會，馬上「威脅」說美國已經做好了準備。

2026年1月2日，伊朗民眾在該國爆發示威之際，在首都德黑蘭一幅反美壁畫旁的街頭行走。（Reuters）

經過這麼多年的抵抗，伊朗本來經濟就很困難了，再經歷佩澤希齊揚政治和外交上的錯誤決策之後，那就是更是雪上加霜了。在佩澤希齊揚的這一番「努力」之下，伊朗的經濟出現了負增長。更不用說貨幣貶值，通脹高居不下了。伊朗的各個階層，都非常的不滿。於是，就有了現在所看到的樣子。

現在伊朗最大的問題，就是大的方向沒有確定，內部如果無法擰成一股繩，就像被打斷脊樑骨的國家，內耗嚴重。哈梅內伊老了，而後萊希時代沒有一個能難堪大任的主心骨。伊朗如此境況，不費一兵一卒，不是正中了特朗普的心意？