馬杜羅再掀「愛國藍」連帽衫熱潮Origin備受關注　CEO電話響不停

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）1月3日遭美軍捉走時，身上所穿的全套Nike Tech服裝搜尋量意外暴增，網民調侃「Nike成為最大贏家」。當馬杜羅遭押抵紐約時，身上套上了一件美國服飾品牌Origin的藍色連帽衫，這件衣服再度掀起網絡熱話，讓這間原本低調的企業一夜之間獲得大量關注。美媒指，這件衣服價值140美元。



《紐約郵報》報道，馬杜羅抵達紐約後拍攝的一張相片顯示，他身穿Origin品牌「愛國藍」色（Patriot Blue）的一件連帽衫，他還豎起兩個大拇指，身邊圍滿多名美國緝毒局（DEA）特工。

Origin行政總裁羅伯茲（Peter Roberts）在社交媒體發布的影片中表示：「可能是一名美國緝毒局特工把這件連帽衫套在他身上，然後說，『你將在這片美國的土地上感受自由的觸感』。」

羅伯茲還說，當大家開始留意到Origin的商標後，他的手機馬上「響個不停」。

羅伯茲指：「這是我的假設。我冒昧地假設一下。他確實豎起兩個大拇指，所以我想他喜歡這種面料。」羅伯茲還模仿馬杜羅豎起兩個大拇指。

他又補充說：「我認為當時的情況是，他們抵達紐約時，外面很冷，於是他們就給他套上一件連帽衫。」

Origin在社交媒體歡迎馬杜羅「來」到美國，並表示這件連帽衫春季發貨，但現已接受預訂。