馬杜羅紐約受審　重金聘請星級律師　曾助維基解密阿桑奇重獲自由

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）被抓到美國受審，並於1月5日在紐約出庭，他的委任律師波拉克（Barry J. Pollack）也在場。波拉克過去曾為多起複雜國際案件當事人辯護，包括維基解密創辦人阿桑奇（Julian Assange）。



美國全國廣播公司新聞（NBC News）、《紐約時報》等報道，馬杜羅委任律師波拉克1991年畢業於喬治城大學法學院，是律師事務所Harris St. Laurent & Weschler LLP合夥人，執業超過30年，經驗相當豐富，對於涉及地緣政治與法律領域的複雜案件並不陌生。

律師波拉克曾助維基解密創辦人阿桑奇重獲自由。（Getty Images）

名律師接手 曾助阿桑奇重獲自由

2024年，波拉克成功為澳洲籍的阿桑奇與美國司法部達成認罪協議，讓阿桑奇重獲自由，結束長達近14年的法律纏訟。在此期間，阿桑奇多數時間藏身英國倫敦的厄瓜多爾大使館。

波拉克也曾為美國侯斯頓能源巨頭安然（Enron）前高階會計主管克勞茲（Michael Krautz）成功洗刷詐欺罪名，爭取到無罪釋放。2007年，波拉克替被錯誤定罪謀殺雙親、入獄服刑17年的男子坦克利夫（Martin Tankleff）爭取到自由。

律師梅伊（Jon May）指出，馬杜羅找不到比波拉克更好的律師。美國刑事辯護律師協會會長比瑞爾（Andy Birrell）則稱，波拉克是老手，非常有經驗，一絲不苟、謙遜低調，深知如何清楚解釋複雜法律概念並說服陪審團：

無論如何，馬杜羅總統都將因此受益。

辯護費恐千萬美元

另外，美媒引述法律專家說法指出，考量到指控罪名的數量、證據、證人、案件歷時超過20年等因素，這類案件若要妥善辯護可能需要花費500萬至1000萬美元（約3900萬港元至7800萬港元）。

