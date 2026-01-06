委內瑞拉第一夫人被擄　馬杜羅長年盟友兼政權「生存設計師」

在美國對委內瑞拉首都加拉加斯的夜間突襲中，與總統馬杜羅（Nicolás Maduro） 一同被擄的第一夫人弗洛雷斯（Cilia Flores），被美國司法部門指控涉及毒品走私及武器罪名。



69歲的弗洛雷斯長期被視為委內瑞拉權力核心人物，其政治生涯與當地近數十年政局緊密相連。分析指她是馬杜羅幕後關鍵顧問與「政權生存的設計師」，馬杜羅更稱她為「第一戰士」。

弗洛雷斯早年以律師身份為查韋斯（Hugo Chávez） 辯護，因而結識時任查韋斯保鏢的馬杜羅。在查韋斯執政後，她於2000年加入國民議會（National Assembly），並於2006年成為議長，領導一個主要反對黨拒絕參與的單一政黨國會長達六年。查韋斯2013年去世後，她全力支持馬杜羅贏得總統大選，兩人隨後結婚。

2025年12月11日，委內瑞拉總統馬杜羅與第一夫人弗洛雷斯及內政部長卡貝略一同參加紀念聖伊內斯戰役的遊行。（Reuters）

弗洛雷斯多年來面對貪污及任人唯親指控，其數名侄子曾因走私可卡因在美國定罪。最新解封的起訴書指控她於2007年收受數十萬美元賄款，為大毒販安排與委禁毒官員會面。

美國財政部去年底對其侄子實施新制裁，指責馬杜羅及其犯罪同夥向美國輸送毒品。弗洛雷斯與馬杜羅現將在紐約面對相關刑事指控，馬杜羅一直否認所有指控，稱其為迫使其下台的政治藉口。