安華宣佈修憲　馬來西亞首相任期不得超過兩屆或10年

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）宣佈，內閣已議決在本月國會召開時提呈聯邦憲法修正案。修正案除了為落實檢控分權鋪路外，還將明確規定首相的職位任期不得超過兩屆或10年。



綜合星洲網和東方日報報導，安華星期一（1月5日）在首相署常月集會上發表2026年新年獻詞時指出，所有重要職位都應設有任期限制，包括政府首席秘書也不應任職超過10年。

安華強調：「這項規定同樣適用於所有部門，如果在規定的任期內能夠完成工作，之後就應交由下一代繼任。」他闡明：「這個原則也適用於首相署，我們將提呈法案，規定首相的職位任期不得超過10年或兩屆任期。」

馬來西亞國旗：Flag bearer Julian Yee of Malaysia leads the team during the Opening Ceremony of the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games at PyeongChang Olympic Stadium on February 9, 2018 in Pyeongchang-gun, South Korea. (Getty Images)

安華說完這番話後，台下響起掌聲。他隨後笑着補充道：「有人拍手，我不想超過10年，我有些遺憾，但不可能一直任職100年。」

此外，安華星期一在特別內閣會議後，還宣佈一系列教育撥款和援助措施。

安華指出，今年華小的撥款將從原本的5000萬令吉（約1583萬新元）增加至8000萬令吉，泰米爾小學今年的撥款則為5000萬令吉。政府還將在未來一到兩周內，向一年級至中六的學生家長發放每人150令吉的開學援助金。

本文獲《聯合早報》授權轉載

