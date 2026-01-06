委內瑞拉變天｜英媒：BBC禁記者把美國擄走馬杜羅行為描述為綁架

美國突襲委內瑞拉（Venezuela），強行帶走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）及其妻子，引發國際媒體大篇幅報道，英媒引述內部電郵指，英國廣播公司（BBC）要求旗下記者避免把美方行為描述為「綁架」，引起議論。



圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右二）與妻子（左二）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

蘇格蘭《國家報》（The National）撰稿人Owen Jones公開一封BBC員工傳給他的內部通訊電郵，他指這封電郵是由BBC新聞編輯發給記者。

電郵談到「為確保我們報道清晰度和一致性，請在描述委內瑞拉近期事件時遵循以下準則：

捕獲（Captured）——請注明這是美方對行動的描述。例子：美方稱馬杜羅在行動中被『捕獲』。

拘押（Seized）——在適當情況可用於我們報道中

避免使用『綁架』（Kidnapped）。

感謝你在撰寫相關報道時記住這些。」

有關做法引起議論，《中國日報》歐盟分社前社長陳衛華在帖文留言稱「BBC記者顯然都被這命令劫持。請用『劫持』一詞來形容BBC記者目前工作狀況。」

根據《牛津英語字典》，綁架（Kidnapped）的定義為「用非法武力帶走（某人）」。

英國政府目前拒絕就美國政府擄走馬杜羅的行為是否違反國際法表態。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）則表示，他深度關注「國際法規未受尊重」，法國、巴西等多國指美方行動此舉違反國際法。