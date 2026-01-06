委內瑞拉都要和美國建共同體了？我們還譴責美國什麼？

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）被美國抓走，副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）順位繼承成委內瑞拉代總統，成為事變最大受益人。

羅德里格斯一開始對美國態度非常強硬，通過內政部長卡維略對外表態，委內瑞拉只有一位總統，即目前被美國強行控制的馬杜羅，這是由委內瑞拉人民選舉產生的結果，「不存在任何爭議」。他表示，委政府領導層以及軍警部門均已表明統一立場，並呼籲各方不要向美帝國主義示弱。

其它不少國家，一則覺得美方行為確實霸道混蛋；二則看委國承繼政府如此強硬，也紛紛對美國嚴厲譴責。

特朗普一看，嗯哼，羅德里格斯也要造反？遂在當日刊發的電話採訪中對這位代總統發出威脅稱，如果代行總統職權的委內瑞拉副總統羅德里格斯「不正確行事」，她可能將付出比馬杜羅「更沉重的代價」。特朗普政府同時還放出風聲稱，國務卿魯比奧可能會被任命為委內瑞拉「總督」。

2026年1月3日，美國佛羅裏達州 ，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，左）在海湖莊園與總統特朗普（Donald Trump，右）一同舉行新聞發布會，講述針對委內瑞拉的軍事行動。（Getty）

然後，好戲來了，羅德格里斯的態度立刻來了個一百八十度大轉彎，表示「將誠邀美國政府共同制定以共同發展為導向的合作議程，在國際法框架內加強持久的共同體共處」。

羅德里格斯在委託外長發布的致世界及美國的信中表示，推動美國與委內瑞拉、委內瑞拉與本地區各國之間建立基於主權平等和互不干涉的、平衡的、尊重的國際關係是當務之急。這些原則指導着委內瑞拉與世界其他國家的外交關係。

信中稱，委內瑞拉人民和地區值得享有和平與對話，而非戰爭。委政府邀請美國政府共同制定以共同發展為導向的合作議程，在國際法框架內加強持久的共同體共處。特朗普隨後也表示，委副總統正與美方合作。

把其它正譴責美國的國家都搞不會了！人家苦主自己都要和美帝合作建立共同體了，你外人還譴責個什麼？

羅德里格斯的變化真是讓人感慨。這臉變得，比翻書都快。人們都說，一流的政客都是一流的演員，現在看，連這些不入流的政客，都成了一流演員。按照「誰受益最大，誰嫌疑最大」的斷案原則，我嚴重懷疑，這位副總統女士，才是美國埋在委內瑞拉的最大內鬼。

馬杜羅被美軍擄走，羅德里格斯召集內閣開會。（資料圖片）

另一個讓人感慨的新聞是，馬杜羅被抓後，古巴方面發布消息說，有32名古巴士兵在美方抓捕行動中犧牲。古巴報道還顯示，這些古巴人是應委內瑞拉政府請求，代表古巴革命武裝力量部及內政部赴委內瑞拉的。

古巴這一說法，與特朗普所說「抓捕時有很多古巴人被打死」互相印證，說明馬杜羅的核心安保，其實是由古巴人負責。

這就非常奇怪了。常言道，打虎親兄弟，上陣父子兵。又說，非我族類，其心必異，一般危難時候，自家人才會捨命相拼，最為可靠。而馬杜羅身為委內瑞拉總統，是委內瑞拉軍方和人民的領袖，在危難時刻，卻把身家性命交給古巴負責，不交給自家軍隊和人民，這是為什麼？

是對自家人能力不信任？還是對自家人的忠誠不信任？更關鍵的是，為什麼會有這種不信任？是擔心自家人被美方收買，綁了他送到美國換賞金嗎？這怎麼可能。

根據委內瑞拉公布的民意數字，馬杜羅的支持率常年保持在90%以上，比特朗普百分之三四十的支持率高好幾倍。照此數字，馬杜羅應該對本國軍民高度信任。為什麼還擔心有人做背主、賣主之事，將身家性命委以外人？

真是謎一樣的邏輯。