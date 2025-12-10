美國批中方雷達照射日本自衛隊戰機：無益於地區和平與穩定

日本近日聲稱其自衛隊F-15機12月6日兩度遭中國遼寧號艦載機以雷達照射。美國國務院發言人周二表示，中方行為不利於地區和平與穩定，並強調美日同盟前所未有地牢固。



美國國務院新聞事務負責人表示：「我們對盟友日本的參與堅定不移，我們在（雷達照射）這一問題和其他問題上保持密切聯絡。」

日本防衛大臣小泉進次郎回應雷達照射事件，稱上週收到中國海軍通知其將進行飛行訓練，但中方並未發出航行警報，亦無提供訓練時間及地點等訊息，導致自衛隊掌握資訊不足以避免危險。

2025年11月17日，日本東京，圖為日本防衛大臣小泉進次郎出席活動。（Franck Robichon Via Getty）

小泉強調，「問題的本質在於，在我們採取適當措施應對侵犯領空行為的同時，中方進行了約30分鐘的間歇性雷達照射......沒有任何證據表明，航空自衛隊F-15戰機曾對『遼寧艦』使用雷達。」

內閣官房長官木原稔則指，事發時日中兩軍機的距離遠至無法以肉眼看到，中方指控自衛隊軍機靠近進行干擾是不符事實，日方戰機執行對空侵犯措施時，中方持續約30分鐘進行斷續雷達照射，顯然是危險行徑，而日方作出冷靜和理智應對。

木原又對美國國務院批評中方的行為表示歡迎，認為是體現日美同盟，將繼續與美方等保持聯繫。