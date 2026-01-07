北極寒流席捲歐洲多國　法國5人死亡　荷蘭交通一度癱瘓

來自北極的寒流1月6日繼續席捲歐洲多地，大雪和路面結冰導致荷蘭數百趟航班取消、列車服務一度受阻，法國也有五人因寒冷天氣相關的交通意外中死亡。



荷蘭因電腦系統故障，加上全國鐵路網受干擾，所有國內鐵路服務從6日清晨暫停。在當地時間10時後，列車服務部份地區開始恢復運行，但熱門旅遊景點阿姆斯特丹周邊地區仍問題不斷。

從阿姆斯特丹開往巴黎的歐洲之星高速列車，遭取消或延誤。在史基浦機場，超過400趟航班被取消，其中大部份是法國航空—荷蘭皇家航空（Air France-KLM）的荷蘭子公司航班，寒流已連續第五天癱瘓這個歐洲主要交通樞紐的運作。

2026年1月6日，暴雪導致荷蘭航空、鐵路等公共交通中斷。圖中可見位於荷蘭阿姆斯特丹的史基浦機場（Amsterdam Airport Schiphol）外有大量積雪。（Reuters）

法國巴黎地區和全國大部份地區5日降雪後，持續的寒潮導致夜間氣溫降至冰點以下。西部和北部的六個小型機場已關閉，但巴黎兩個主要機場預計沒有航班須取消。

交通部長塔塔巴羅（Philippe Tabarot）敦促民眾盡量減少道路出行，並居家辦公，他警告說，融雪夜間再次結冰，使得道路狀況十分危險。

法媒報道，自5日以來，該國已有5人死於與寒冷天氣相關的交通意外。巴黎公共交通服務星期一度暫例，但恢復服務後仍出現混亂情況。

2026年1月5日，法國巴黎，人們在白雪皚皚的特羅卡德羅廣場（Place du Trocadero）漫步，其中可見位處附近的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。（Reuters）

在德國，南部和東部氣溫在6日清晨跌破攝氏零下10度，大部份地區被白雪覆蓋，包括靠近北海的地區。氣象學家預測，9日將有一場風暴襲擊德國，北部和東部預計將有大雪。

與此同時，英國氣象局5日指出，冬季天氣造成的危險狀況可能在本週大部份時間持續，氣象局已針對蘇格蘭中部地區降雪發布橙色預警，這是僅次於紅色預警的第二高嚴重級別。

本文獲《聯合早報》授權轉載

