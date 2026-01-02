日本青森市暴雪積雪一度超過60cm　3日北陸地區或有70cm降雪

日本青森縣自除夕夜起遭遇強烈寒流來襲，連續多日都有降雪。儘管青森縣的大雪高峰期已過，但青森市的積雪1月2日（周五）一度超過60厘米。據日本氣象協會預測，未來兩日全國多地將有大雪，主要集中在日本海沿岸，預計今晚至明日東京市中心也將有降雪。此外，預計3日（周六）晚上，北陸地區多地還將迎來70厘米的降雪。



日本氣象協會未來一周的氣象預測：

據《青森電視台》報道，1日，東青森和上北發布暴雪預警，但到2日早晨，降雪高峰期已過，部分地區已放晴。

截至2日上午10時，過去24小時內，野邊地降雪量達49厘米，青森37厘米，弘前24厘米。

報道指，1日晚上，青森市積雪一度超過60厘米，市政府已對所有主要道路和施工區域發布清雪令。然而，部分居民區道路仍無法通行，居民2日早上就開始鏟雪。

有青森市的居民表示：「今天早上醒來真是嚇了一跳。太可怕了，雪下得太大了。我以為今年不會下雪了，但該下雪的時候還是會下。」

滿載積雪的貨車不斷抵達市政府的堆雪場。一位前來傾倒積雪的人指：「這場雪從1月1號就開始下。我今天（2日）早上醒來的時候雪特別厚，所以昨天和今天我都一直在傾倒積雪。我大概來傾倒了五次吧。」

據日本氣象協會的預測，北陸至九州北部地區積雪在未來兩日將大幅增加。

各地的預計降雪量（由2日下午6時至3日下午6時的降雪量）

1. 關東甲信地區 50厘米

2. 北陸地區 70厘米

3. 近畿地區 60厘米

4. 中國地區 40厘米

5. 四國地區 20厘米

6. 九州北部地區 30厘米