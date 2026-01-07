特朗普關稅案判決將出爐？外媒：最高法院最快1.9宣布裁決

美國最高法院1月6日宣布將9日定為「意見公布日」（Opinion day），意味着它將於當日公布已辯論案件的判決。外媒分析，由於法院迄今為止對特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的關稅案進行快速審理，因此很機會於當日宣布該案的裁決。



路透社及彭博社6日報道，此次公告發布之際，正值最高法院大法官結束為期四週的假期、重返工作崗位。法院並不會事先說明當天將公布哪些案件的裁決內容，僅表示當大法官於當地時間上午10時進入法庭後，已辯論案件的判決皆有可能於當日發布。

2024年6月29日，美國華盛頓特區，圖為美國最高法院外一景。（Reuters）

由於最高法院去年9月接受白宮的要求，以較正常時間更快的速度審理政府對關稅案裁決的上訴，因此市場與法律界普遍認為，關稅案很大可能會被列入此次公布裁決的名單。

最高法院去年11月就此案進行言詞辯論時，部份大法官對特朗普是否有權單方面實施「對等關稅」等大規模關稅措施表達質疑。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

特朗普6日對眾議院共和黨人談及關稅案時，稱他們正面臨著一場重大的最高法院訴訟，指希望法院作出對國家有利、正確的決定。