李在明晤上海市委書記　籲兩國攜手消除「仇韓」「厭中」情緒

正在中國訪問的韓國總統李在明，1月6日轉抵上海，並與上海市委書記陳吉寧共進晚餐。 李在明表示，兩國民眾之間的睦鄰友好情感，是韓中關係的重中之重。兩國應攜手努力，消除所謂的「仇韓」、「厭中」情緒。



圖為2025年1月6日，韓國總統李在明訪問上海，與上海市委書記陳吉寧會面。（「上海發布」圖片）

韓聯社報道，李在明與陳吉寧共進晚餐時稱，長期以來，因為一些毫無根據和沒有必要的誤解、歪曲和錯誤，韓中民眾對彼此的認知出現了普遍惡化，進而導致韓中關係發展在眾多層面受阻。因此從今開始，雙方應盡可能消除誤解，盡力增進兩國之間的友好情感。若存在部份矛盾或衝突因素，就應盡量克服，將互惠因素最大化，努力成為彼此的好鄰居。

李在明稱，期望此行不僅令韓中關係更上層樓，也成為化解不和諧音的良機。他表示，中國國家主席習近平與他會面時，總是提到「兩國是搬不走的鄰居，分不開的關係」。從民間交流、文化領域，乃至軍事安全領域，兩國可以合作的領域寬廣。尤其是，經濟合作直接關係到民眾生活。他又表示，希望韓國能為中國落實「十五五」規劃做出貢獻。

2026年1月5日，國家主席習近平（右）與韓國總統李在明（左）在北京人民大會堂會面時握手。（Reuters）

稱一直想到訪上海 感謝妥善管理臨時政府舊址

李在明還表示，上海是他一直想到訪的城市。在韓國喪失國權的時期，先輩們將上海作為為獨立和解放而戰鬥的根據地，上海具有特殊意義。今年是獨立運動領袖白凡金九誕辰150周年，暨大韓民國臨時政府在上海成立100周年，他對上海市政府妥善管理臨時政府舊址和獨立運動遺址表示感謝。

據上海市政府新聞辦微信公眾號「上海發布」稱，陳吉寧在會面時表示，上海願同韓方一道，在兩國元首戰略引領下，進一步加強溝通對接，促進人員往來，增進理解互信，在深化友好交流交往中更好把握合作機遇、拓展合作空間、實現合作共贏，為推動中韓戰略合作夥伴關係沿著健康軌道邁進，作出地方的更大貢獻。