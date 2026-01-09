入電競史！Faker獲韓國總統李在明頒發最高體育榮譽「青龍勛章」

1月2日，於韓國總統府青瓦臺舉行的新年招待會上，韓國總統李在明親自將「青龍勳章」（Cheongnyong Medal）頒發給《英雄聯盟（League of Legends，LOL）》的GOAT（greatest of all time）Faker（李相赫），這是韓國體育榮譽史上的重要里程碑，Faker正式成為第一位獲得此殊榮的電競選手。



青龍勳章是韓國體育勳章中階級最高的榮譽之一，屬於「體育勳章」的最高等級，一般授予奧運金牌得主或世界錦標賽冠軍等，在國際體育舞台上為國家帶來卓越貢獻的運動員，例如：足球選手孫興慜、花式滑冰金妍兒、棒球選手朴贊浩、高爾夫選手朴世莉都獲得過此殊榮。

新年招待會上，韓國總統李在明親自將「青龍勳章」頒發給電競選手Faker（李相赫）。（YouTube@KNN_NEWS）

「青龍勛章」頒獎全程曝光 意義重大載入電競史冊：

而Faker現已是《英雄聯盟》電競史上榮譽最高的選手，被玩家們普遍被認為是「The Greatest of All Time」、「聯盟之神」。在2013年加入T1展開職業生涯後，已累積六座世界大賽冠軍、十座LCK冠軍，還有其他無數的榮譽，即便你不是《英雄聯盟》的玩家，也會認識他。

李在明總統在頒獎致詞中表示，Faker的成就不僅僅是個人的勝利，更代表著韓國在全球文化與體育領域的影響力持續擴大。他的精神與努力，讓世界重新認識了韓國作為電競強國的地位。李哥在獲獎後表示：

「能夠代表韓國獲得這枚獎牌，我感到無比榮幸。今天我能站在這裡，要感謝一直以來與我並肩作戰的隊友和同事們。我希望這枚獎牌能為所有熱愛韓國電競的人們帶來一絲喜悅和自豪。」

「如果沒有粉絲們的支持，這是不可能實現的。我會繼續竭盡全力，在賽場內外傳遞正面能量，提升韓國電競的地位。」



