以媒：以敘安全會談進展積極　美國務院：兩國同意設小組溝通

以色列《國土報》（Haaretz）1月6日援引該國官員消息，以色列和敘利亞官員5日在法國巴黎舉行的會談進展積極，雙方就建立互信的舉措達成一致。另外，美國國務院同日發聲明稱，以色列和敘利亞已同意設立一個專門的溝通小組，以協調情報共享和緩和局勢等事宜。



據半島電視台報道，2025年7月16日敘利亞大馬士革國防部遭以色列空襲後，煙霧升起。（Reuters）

不過，路透社引述一位敘利亞官員稱，如果以色列不制定明確、具有約束力的撤軍時間表，雙方有關「戰略議題」的談判將無法取得進展。該官員稱，此前為期兩天、由美國斡旋的會談，以美國提出以色列暫停對敘利亞採取軍事行動為結論。但此說法未獲以色列方面證實。

以色列《國土報》則報道，以敘官員5日在巴黎與美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）等人會晤後，同意之後繼續舉行會談，以推進達成一項安全協議。以方官員證實，以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的軍事秘書戈夫曼（Roman Goffman）等參加了此次會談。

敘利亞國家通訊社5日曾援引敘過渡政府消息人士稱，敘方正與以色列進行新一輪安全談判。談判主要議題是執行敘以在1974年簽訂的《部隊脫離接觸協議》，以及以軍後撤至敘政局劇變前的駐地，並在此基礎上達成一項「公平的安全協議」。