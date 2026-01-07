外媒：白宮稱正討論吞併格陵蘭島方案　包括動用軍事力量

美國白宮1月6日向外媒發聲明，稱總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其團隊正討論一系列吞併丹麥自治領地格陵蘭島的方案，其中包括動用軍事力量。



白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在給美媒的聲明中指，特朗普已明確表示獲得格陵蘭島是美國的國家安全優先事項，對威懾美方在北極地區的對手至關重要。

她強調：「（特朗普）總統及其團隊正在討論一系列方案以實現這一重要的外交政策目標，當然，動用美軍始終是三軍統帥可以採取的選項之一。」

2026年1月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）於「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）出席眾議院共和黨人的閉門會議，並發表講話。（Reuters）

路透社引述匿名美國高級官員指，特朗普團隊還討論了其他吞併格陵蘭島的方案，包括直接出資購買，或簽署「自由聯合條約」建立自由聯合關係（free association），但後者無法實現特朗普把該島直接併入美國領土的願望。

該官員分析：「（特朗普）總統處理任何事情的首選永遠都是外交手段和達成交易，他喜歡交易。如果能達成一筆划算的交易來獲得格陵蘭島，那肯定會是他的首選方案。」

這張攝於2025年1月7日的照片中，可以看見美國國旗與格陵蘭島的旗幟。（Getty）

歐洲多國領袖同日稍早發聯合聲明，強調只有丹麥和格陵蘭能夠決定他們自身的關係。然而，該官員認為北約歐洲成員國支持格陵蘭島的立場，終無法阻止特朗普獲取格陵蘭島的決心。