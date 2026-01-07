外媒：白宮稱正討論吞併格陵蘭島方案 包括動用軍事力量
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國白宮1月6日向外媒發聲明，稱總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其團隊正討論一系列吞併丹麥自治領地格陵蘭島的方案，其中包括動用軍事力量。
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在給美媒的聲明中指，特朗普已明確表示獲得格陵蘭島是美國的國家安全優先事項，對威懾美方在北極地區的對手至關重要。
她強調：「（特朗普）總統及其團隊正在討論一系列方案以實現這一重要的外交政策目標，當然，動用美軍始終是三軍統帥可以採取的選項之一。」
路透社引述匿名美國高級官員指，特朗普團隊還討論了其他吞併格陵蘭島的方案，包括直接出資購買，或簽署「自由聯合條約」建立自由聯合關係（free association），但後者無法實現特朗普把該島直接併入美國領土的願望。
該官員分析：「（特朗普）總統處理任何事情的首選永遠都是外交手段和達成交易，他喜歡交易。如果能達成一筆划算的交易來獲得格陵蘭島，那肯定會是他的首選方案。」
歐洲多國領袖同日稍早發聯合聲明，強調只有丹麥和格陵蘭能夠決定他們自身的關係。然而，該官員認為北約歐洲成員國支持格陵蘭島的立場，終無法阻止特朗普獲取格陵蘭島的決心。
