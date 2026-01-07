美國挺對烏安全保障　英法簽意向聲明：俄烏停火後派兵部署烏克蘭

美國、烏克蘭及英、法、德等數十個國家組成的「志願者聯盟」（coalition of willing）1月6日在法國巴黎舉行會議，聚焦如何繼續為烏克蘭提供安全保障。英國及法國其後簽署意向聲明，計劃在俄烏戰事停火後，向烏克蘭部署「多國部隊」。代表美方與會的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）表態，支持歐洲盟友提出對烏克蘭提供的安全保障。



路透社及英國《衛報》6日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）簽署上述的三方意向聲明。

施紀賢表示，意向聲明建立了法律框架，為英法軍隊於俄烏停火後部署烏克蘭鋪路。英方將參與美國主導的任何停火監督和核查，長期向烏克蘭提供武器，並將尋求具有約束力的承諾，以便在俄羅斯未來再發動攻擊時支持烏克蘭。

他表示，英法兩國未來將在烏克蘭建立「軍事中心」（military hubs），以便部署軍事裝備以滿足烏克蘭的防禦需求。馬克龍則透露，該部隊將部署在距俄烏接觸線後方很遠的地方，惟未具體說明部隊的規模或實際部署範圍。

然而，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在會談後表示，兩國不會向任何烏克蘭派遣部隊。德國總理默茨（Friedrich Merz）表示，德國部隊可以參與在烏克蘭的行動，但將駐紮在鄰國，而不是烏克蘭境內。

被問到倘歐洲軍隊在烏克蘭遭到襲擊，美方是否會提供援助時，威特科夫稱將於同日晚再次與烏克蘭代表會面商議細節，但相關安全協議基本上已經完成。

威特科夫強調，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）堅決支持對烏克蘭的安全協議，而相關安全協議旨在阻止任何在烏克蘭境內的進一步襲擊，以及如果防禦任何潛在襲擊。

庫什納則形容相關安全協議是一個非常重要的里程碑，稱：「如果烏克蘭要達成最終協議，他們必須知道，協議達成後他們的安全就能得到保障，他們當然會擁有強大的威懾力量，並且有真正的保障措施來確保此類事件（戰事）不會再發生。」