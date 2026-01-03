烏高層大執位：澤連斯基提名新防長 情報局長接任總統辦公室主任
撰文：劉耀洋
出版：更新：
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）1月2日任命現任國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接任總統辦公室主任，接替早前因貪腐醜聞下台的葉爾馬克（Andriy Yermak）。澤連斯基同日提名第一副總理兼數字轉型部部長費奧多羅夫（Mikhail Fedorov）接任防長一職。
路透社報道，澤連斯基2日在社交媒體X上稱，烏克蘭需要更加重視安全、軍事和外交，而布達諾夫恰恰在這些領域擁有專業經驗，因此決定任命他為新任總統辦公室主任，而後者已接受任命。
報道指，布達諾夫是深受烏克蘭民眾尊敬的退伍軍人，澤連斯基這項任命是希望重建民眾對政府的信任。
另外，澤連斯基提名費奧多羅夫擔任防長，則突顯烏方在俄烏戰爭中對無人機和高科技的重視。他2日發表視像講話時，稱後者精通無人機和數位化技術對確保有效的防守至關重要。
費奧多羅夫的提命必須先得到國會的批准，現任防長什梅加爾（Denys Shmyhal）屆時將會被調任其他職位。
