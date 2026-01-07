特朗普：提高委國產能可降美能源價格 怪民主黨未祝賀生擒馬杜羅
撰文：王海
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月6日（周二）表示，提高委內瑞拉的石油產能可以協助美國降低其能源價格。特朗普同時批評民主黨人，在美軍3日成功捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，並沒有表揚他的這次軍事行動。
據路透社報道，特朗普政府駁斥了分析師有關委內瑞拉原油增產需要數年時間的估計，並表示有辦法迅速讓該國的石油產業復甦。
報道指，委內瑞拉擁有全球最大的石油儲量，提高其原油產量是特朗普的首要目標之一。此前，美軍於3日突襲委內瑞拉首都加拉加斯（Caracus），強行帶走總統馬杜羅及其妻子。
委內瑞拉擁有全球最大的石油儲量：
特朗普6日在華盛頓向眾議院共和黨人發表講話時表示，提高委內瑞拉的石油產能可以降低美國人的能源成本。
特朗普強調：「我們有很多（委內瑞拉）石油可以開採，這將進一步推低油價。」
據美國廣播公司（ABC News）報道，特朗普發表了近90分鐘的講話，稱在委內瑞拉進行的行動是一項「驚人的軍事壯舉」和「精妙絕倫的戰術」。
特朗普同時批評民主黨人並沒有表揚他的軍事行動，並強調他們應該告訴他，他做得非常好。
特朗普指：「他們（民主黨人）的理念明顯截然不同，如果他們表現好，我會承認。假如他們（民主黨人）做得好，我會為這個國家感到高興。」
