委內瑞拉｜特朗普稱突襲行動出色　嘲馬杜羅試圖模仿其舞步｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月6日與眾議院共和黨議員進行閉門會議時，再度談及美軍突襲委內瑞拉、生擒該國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的行動。他形容行動相當出色與精彩，指控馬杜羅是「暴力分子」，並嘲諷後者試圖模仿其舞步。



美媒CNN及英國《衛報》報道，特朗普在會議中發表演講時，談及幾個有關突襲行動的細節。他表示，美軍進入委內瑞拉之前，就切斷了該國大部份地區的電力供應，使得美軍在接近馬杜羅當時的所在位置時，佔了出其不意的優勢。

特朗普形容這次突襲行動戰術出色、效果驚人，指這次高風險行動證明美國擁有世界上最可怕的軍隊。另外，他又抱怨民主黨人並未對行動成功表達祝賀，認為民主黨應以事論事，對現屆政府表達感謝及恭賀。

特朗普其後指控馬杜羅是個「暴力分子」，並嘲諷道：「他是個暴力分子......他上去之後，試圖模仿我的舞蹈......但他是個暴力分子，他已經殺害了數百萬人。」

《紐約時報》此前報道，馬杜羅近來經常在公共場合跳舞，並表現出一副漫不經心的態度，這被特朗普的團隊視為挑釁，最終成為白宮下令出兵的導火線。