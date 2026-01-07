委內瑞拉｜馬杜羅夫婦皆有受傷跡象　美媒：逃進安全屋時撞倒

早前有美媒報道，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）與其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）1月5日現身曼哈頓法庭時，均顯示出受傷跡象；其中馬杜羅明顯狀況不佳，他起立、坐下時頗為吃力，需用椅子扶手兩側支撐身體才能起身；弗洛雷斯則額頭、眼上方纏着繃帶，右眼旁疑似有淤青。



美媒最新引述知情人士報道，特朗普政府官員週一向國會議員表示，二人是在逃離試圖逮捕他們的美軍時頭部受傷。

報道指，有官員指馬杜羅和弗洛雷斯逃跑時試圖躲進院內一扇厚重的鋼門後面，但門框較低，他們在逃跑過程中頭部撞到了門框。消息人士還表示，三角洲特種部隊隊員逮捕了他們，並在將他們從院子中救出後對他們進行了急救。

2026年1月5日，美國執法人員押送委內瑞拉總統馬杜羅前往紐約聯邦法院。（Reuters）

弗洛雷斯的律師週一告訴法官，她在被綁架期間「遭受了嚴重的傷害」。 「此外，據信她的肋骨可能骨折或嚴重挫傷。」她的律師要求進行X光檢查和全面的身體評估，以確保她未來的健康狀況。